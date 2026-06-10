En la víspera de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, se desplegarán mil 700 elementos de la Policía capitalina para resguardar a turistas y ciudadanos, ante las manifestaciones que se prevén en las próximas horas en la Ciudad de México, dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un dispositivo en el que se desplegarán mil 700 elementos de la Subsecretaría de Operación Policial y de Control de Tránsito, así como del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para brindar acompañamiento a los grupos sociales que el día de hoy realicen expresiones públicas en la ciudad”, dijo.

En conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario precisó que también se brindará acompañamiento a la marcha en conmemoración del 55 aniversario del Halconazo; la marcha de las Antorchas convocadas por colectivos de búsqueda; así como las protestas convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Lee también Estas son las protestas confirmadas durante la inauguración del Mundial 2026

Explicó que, en caso de que haya manifestaciones rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se activará un dispositivo especial en coordinación con la Armada de México.

“En caso de presentarse una movilización hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en coordinación con la Secretaría Armada de México se tiene previsto un dispositivo especial para garantizar absolutamente la continuidad de las operaciones de las dos terminales”, indicó.

[Publicidad]

Asimismo, indicó que se mantiene un dispositivo de seguridad y vialidad en la caseta México-Cuernavaca ante el arribo de autobuses que trasladan a estudiantes normalistas del estado de Guerrero.

mahc/LL