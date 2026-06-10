Ante las manifestaciones que se registran en la Ciudad de México a unas horas del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, presentó el uniforme que portarán los uniformados para resguardar su integridad al igual que la de manifestantes y población en general.

Ante medios de comunicación, el secretario de la SSC hizo una demostración del equipo que portan los uniformados, que consiste en un escudo de acrílico, así como equipamiento para protección personal, como casco, rodilleras, peto, todo de color negro.

“La policía no porta absolutamente nada más, de lo que ven aquí. Y cualquier acto, cualquier acción desviada de este protocolo, por supuesto que es sancionada; es investigada y es sancionada”, dijo.

🔴 Policía de CDMX sólo porta equipo de protección personal, explica titular de SSC; elementos no van armados#VIDEO: Frida Sánchez | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/Hvg9M9i62W — El Universal (@El_Universal_Mx) June 10, 2026

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Además, algunos elementos cuentan con extintores. Señaló que el polvo de colores que se ve en ocasiones, detrás de vallas o durante distintas protestas, se trata de polvo seco de dichos extintores. Los elementos lo usan cuando hay uso de artefactos incendiarios o cohetones, durante las protestas.

“Es polvo seco del extintor que ven ahí. Es como cualquier extintor que tienen en viviendas o en oficinas para apagar fuegos y se utiliza, sobre todo, cuando hay riesgo de algún incendio; cuando hay un conato de incendio. Esa es la razón por la que lo tienen los compañeros”, señaló.

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Junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario de Seguridad Ciudadana, explicó que este equipamiento que utiliza para movilizaciones, está pensado “bajo la doctrina” del protocolo de la CDMX, que tiene como eje el diálogo, la contención y el encauzamiento.

El funcionario detalló que el polvo de colores que se ve en ocasiones, detrás de vallas o durante distintas protestas, se trata de polvo seco de extintores. Foto: Captura de pantalla

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En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que los elementos de la Policía capitalina no van armados, y aseguró que, en ningún momento, durante una manifestación, se les permite ir con armas.

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Descartan que grupo de granaderos regresen a las calles de CDMX

Por otro lado, el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, descartó que exista alguna intención de que vuelva a operar un grupo de granaderos en las calles capitalinas.

“No existe y no hay ninguna intención de que exista un cuerpo de granaderos en la Policía de la Ciudad de México. Cuando hablamos de que se extinguió el cuerpo de granaderos, hablamos de un cambio de doctrina y un cambio de equipamiento”, dijo.

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Aseveró que, a diferencia de los elementos actuales, los del cuerpo de granaderos que existía antes —agrupamiento que se extinguió a petición de la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, durante el discurso que dio tras rendir protesta al cargo en diciembre de 2018— portaban otros artículos, como un bastón que se utilizaba “bajo una doctrina de agresión y de disuasión a manifestantes”.

“Lo que hubo, cuando hablamos y decimos que se extingue el grupo de granaderos, es un cambio en el equipamiento y un cambio en la doctrina y nos vamos a mantener con el protocolo de conducción de manifestaciones que tenemos”, puntualizó.

vr/cr