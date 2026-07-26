En 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) instituyó el 26 de julio como el Día Mundial de la Protección de los Manglares. La intención es destacar la importancia ecológica de estos ecosistemas que marcan la transición entre la tierra y el mar.

Son conjuntos de árboles de mangle, generalmente altos, con raíces enmarañadas y a la vista. Tienen un papel fundamental al resgauardar una gran diversidad de flora y fauna, amortiguar huracanes, evitar la erosión y el terrible impacto de las tormentas; filtran el agua y captan una gran cantidad de dióxido de carbono.

Son 123 países los que tienen este tipo de exuberantes pero frágiles entornos, mismos que representan apenas el 0.4% de los bosques del planeta.

De hecho, México es la cuarta nación del planeta en cuanto a extensión de manglares —posee 51,610 kilómetros cuadrados—, solo detrás de Indonesia, Brasil y Australia.

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Más allá de su importancia biológica, estos ecosistemas se han convertido en destinos turísticos muy llamativos por su belleza, su densa a vegetación en la que se protegen cientos de especes de aves y otro tipo de fauna incluso por el fenómeno de la bioluminiscencia.

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Conoce 5 de las zonas con manglares más impresionantes del país.

¿Cuáles son algunos de los mejores manglares de México?

La Encrucijada en Chiapas

En el Pacífico mexicano, a un par de horas en auto de Tapachula, la Reserva de la Biósfera La Encrucijada es un tesoro de Chiapas prácticamente desconocido.

En sus 1,448 kilómetros cuadrados de extensión, 11 ríos forman lagunas costeras, esteros y canales donde crecen las 4 especies de manglares en México (rojo, negro, blanco y botoncillo). De hecho, se considera que ahí están los árboles más altos del país en su tipo, llegando hasta los 35 metros de altura.

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Foto: Sectur Chiapas

Además, La Encrucijada es hogar del único bosque de zapotonales en México, de la última población de monos araña en el Pacífico,de 93 especies de mamíferos (enter ellos el jaguar y el oso hormiguero), de cocodrilos y caimanes, aves acuáticas y 68 variedades de murciélagos.

En las orillas de los canales hay pequeños poblados con embarcaderos, donde cooperativas ecoturísticas ofrecen recorridos en lancha para conocer esta maravilla natural.

Los tours van desde los $1,400 pesos por una embarcación de 1 a 10 personas. Incluye acceso a la reserva.

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Teléfono: (918) 126 6441.

Laguna de Manialtepec en Oaxaca

En el Pacífico sur mexicano, a unos 20 minutos en auto de Puerto Escondido, la Laguna de Manialtepec es una maravilla natural de Oaxaca. En sus 15 kilómetros de longitud se combina el agua dulce, la de mar y termal, gracias a un manantial subterráneo.

Rodeado de manglares rojos y blancos —que llegan a medir hasta 15 metros de altura—, este sitio es hábitat de una gran cantidad de aves (pelícanos, garzas, águilas, gavilanes, charranes y más), mamíferos (como el mapache, la nutria o el tlacuache) y reptiles (iguanas verdes y negras, cocodrilos y lagartijas).

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Además, durante la época de lluvias, demayo a noviembre, ocurre el fenómeno de bioluminiscencia, que se debe por la presencia de las microalgas dinoflagelados que emiten luz azul cuando se agita el agua. El mejor momento es cuando no hay Luna llena.

En Civitatis hay un tour en lancha por la laguna. Incluye avistamiento de flora y fauna y de la bioluminiscencia.

Tiene un costo de $800 pesos por persona.

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Más información en la página de Civitatis.

El Sargento en Sonora

¿Quién diría que en el desértico estado de Sonora existen manglares? A unos 15 minutos del pueblo mágico de San Carlos se encuentra el Estero El Soldado, un humedal que, a pesar de su tamaño —apenas 3.2 kilómetros cuadrados—, es un santuario de vida silvestre.

Bañado por las aguas del Mar de Cortés y rodeado de montañas áridas, fue declarado Área Natural Protegida del estado desde mayo de 2006, con la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica.

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Foto: San Carlos Al Aire Libre

Alberga manglares rojos, negros y blancos, así como otras 425 especies de flora y fauna, entre las que destacan el venado cola blanca, zorro del desierto, jabalí, coyote y una gran cantidad de aves residentes y migratorias.

Por su extensión, no hay paseos en lancha pero sí recorridos guiados en kayak a través de sus serpenteantes canales naturales. En ciertos puntos, es posible avistar el icónico Cerro Tetakawi de San Carlos.

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La entrada al estero cuesta $30 pesos por persona. La touroperadora San Carlos Al Aire Libre cuenta con paseos en kayak en $450.

WhatsApp: (622) 123 3423

Sian Ka’an en Quintana Roo

El Caribe mexicano está repleto de maravillas naturales, y una de las más impresionantes es la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, Patrimonio de la Humanidad, a unos 20 minutos en auto del pueblo mágico de Tulum.

Abarcando 5,281 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Colima, se compone de diversos ecosistemas: selva, cenotes, arrecifes coralinos —que son parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano—, lagunas, playas de arena blanca y aguas de color turquesa, islas y bosques de manglares (rojo, blanco y negro).

Foto: Community Tours

Ahí conviven 300 especies de aves residentes y migratorias, 4 especies de tortuga marina, jaguares, pumas, tapires centroamericanos, pecaríes, monos araña, cocodrilos, manatíes, flamencos en ciertos meses del año y una gran diversidad de peces tropicales.

Al reverso del billete de 20 pesos aparece una imagen con un paisaje de Sian Ka’An.

La reserva es tan grande que hay distintos tipos de recorridos, como el de la cooperativa local Community Tours, que cuenta con paseos en lancha por las lagunas de Muyil, Chunyaxché y Capelchén, paseo en los canales de color turquesa rodeados de manglares (te colocan un chaleco salvavidas y tú solo te dejas arrastrar por la corriente lenta) e incluso puedes visitar Xlahpak, un antiguo templo y observatorio maya.

Tiene un costo de $2,980 pesos por persona. Incluye acceso a la reserva, desayuno o comida, dependiendo del horario a elegir.

WhatsApp: (984) 114 0750.

Laguna de Sontecomapan en Veracruz

Ya hablamos del Pacífico, del Caribe y del Mar de Cortés, así que nuestro último destino con manglares está en la costa del Golfo de México, en la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas de Veracruz: la Laguna de Sontecomapan.

A unos 30 minutos en auto de Catemaco, este cuerpo de agua dulce y salobre abarca casi 90 kilómetros cuadrados y alberga una importante biodiversidad, en la que dominan manglares rojos, blancos y negros de hasta 30 metros de altura.

Cerca de 300 tipos de aves habitan la zona, así como 4 especies de tortugas marinas, 6 de tortugas de agua dulce, cocodrilos de pantano, nutrias y peces, algunos endémicos, como el pez cola de espada.

Foto: Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas

La mejor manera de conocerla es a través de recorridos guiados en kayak. La agencia DeGraaf Travel & Tours cuenta con esta actividad que atraviesa varios túneles de manglares.

El costo es de $1,590 pesos por persona.

WhatsApp: (284) 100 0294.

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