Constantemente, playa Balandra en La Paz, Baja California Sur, es reconocida como una de las playas más bonitas del mundo.

De hecho, en marzo, la organización The World’s Best 50 Beaches publicó su listado 2026 y colocó a Balandra en el octavo sitio a nivel mundial.

Entre montañas desérticas y el mar de Cortés, este idílico destino atrae a miles visitantes al año, aunque para proteger su frágil ecosistema, se han establecido reglas para visitarla: horarios específicos de visita, un aforo limitado por día y costos de acceso.

¿Dónde está playa Balandra?

Playa Balandra se encuentra al sur de la península de Baja California, en la Bahía Puerto Balandra, entre montañas desérticas y la exuberancia del mar de Cortés.

Foto: Josh Withers. Pexels

Desde el Puerto de Pichilingue —donde arriban y parten los ferries a Topolobampo y Mazatlán— son unos 10 minutos en auto, y desde La Paz, capital de Baja California Sur, el trayecto es de 40 minutos aproximadamente.

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¿Cómo es playa Balandra?

Ubicada en una bahía relativamente ‘cerrada’, playa Balandra posee aguas cristalinas de color turquesa poco profundas y arena blanca —similar a los destinos costeros del Caribe mexicano—, curiosas formaciones rocosas como ‘El Hongo’ y un entorno desértico montañoso.

Además de nadar en la playa, hay actividades como senderismo, paseos en kayak y paddle board y expediciones de esnórquel.

Foto: APFF Balandra

Desde 2012, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales protegió 2,512.50 hectáreas de Balandra al declararlas Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), ya que es un humedal costero con manglares blancos, negros y rojos, dunas, esteros, arrecifes, matorrales y el hogar de 809 especies de flora y fauna.

Además, es un sitio Ramsar —otorgado a humedales de importancia internacional— y forma parte de las Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California, Patrimonio de la Humanidad desde 2005.

Foto: APFF Balandra

En un esfuerzo por no alterar el ecosistema de playa Balandra, no tiene desarrollos turísticos y solo cuenta con servicios básicos, como palapas de uso público, contenedores de basura, baños portátiles y estacionamiento.

¿En qué horarios se puede visitar la playa Balandra en La Paz?

Aunque hace años el acceso a playa Balandra era gratuito y recibía hasta 5,000 visitantes por día, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) estableció una serie de reglas para los turistas.

Foto: SETUE Baja California Sur

Ahora, solo se reciben visitantes en 2 turnos por día, cada uno con capacidad máxima de 450 personas:

Turno 1: con entrada a las 8:00 a.m. y salida a las 12:00 p.m.

Turno 2: con entrada a la 1:00 p.m. y salida a las 5:00 p.m.

¿Cuánto cuesta visitar Playa Balandra en La Paz?

Para entrar a Playa Balandra, es necesario adquirir el ‘brazalete de la conservación’ de la CONANP, que tiene un costo general de $125 pesos por persona.

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Sin embargo, mexicanos y extranjeros residentes en el país, estudiantes y profesores con credencial vigente tiene un descuento del 50% ($62.5).

La entrada es gratuita para adultos mayores con credencial del INAPAM, personas con discapacidad, menores de 12 años y locales que presenten una identificación con domicilio en La Paz.

El brazalete de acceso se adquiere en esta liga: descubreanp.conanp.gob.mx/es/conanp/ANP?suri=9 o en las oficinas de la CONANP en La Paz: calle Melchor Ocampo 1045, Zona Central, cerca del Parque Revolución.

Más información al teléfono: (612) 122 2065.

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