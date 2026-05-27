Destinos | 27-05-26 | 09:22 | Actualizada | 27-05-26 | 09:22 |

Constantemente, en La Paz, Baja California Sur, es reconocida como una de las playas más bonitas del mundo.

De hecho, en marzo, la organización The World’s Best 50 Beaches publicó su listado 2026 y colocó a Balandra en el octavo sitio a nivel mundial.

Entre montañas desérticas y el mar de Cortés, este idílico destino atrae a miles visitantes al año, aunque para proteger su frágil ecosistema, se han establecido reglas para visitarla: horarios específicos de visita, un aforo limitado por día y costos de acceso.

¿Dónde está playa Balandra?

Playa Balandra se encuentra al sur de la península de Baja California, en la Bahía Puerto Balandra, entre montañas desérticas y la exuberancia del mar de Cortés.

Foto: Josh Withers. Pexels
Foto: Josh Withers. Pexels

Desde el Puerto de Pichilingue —donde arriban y parten los ferries a Topolobampo y Mazatlán— son unos 10 minutos en auto, y desde La Paz, capital de Baja California Sur, el trayecto es de 40 minutos aproximadamente.

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¿Cómo es playa Balandra?

Ubicada en una bahía relativamente ‘cerrada’, playa Balandra posee aguas cristalinas de color turquesa poco profundas y arena blanca —similar a los destinos costeros del Caribe mexicano—, curiosas formaciones rocosas como ‘El Hongo’ y un entorno desértico montañoso.

Además de nadar en la playa, hay actividades como senderismo, paseos en kayak y paddle board y expediciones de esnórquel.

Foto: APFF Balandra
Foto: APFF Balandra

Desde 2012, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales protegió 2,512.50 hectáreas de Balandra al declararlas Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), ya que es un humedal costero con manglares blancos, negros y rojos, dunas, esteros, arrecifes, matorrales y el hogar de 809 especies de flora y fauna.

Además, es un sitio Ramsar —otorgado a humedales de importancia internacional— y forma parte de las Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California, Patrimonio de la Humanidad desde 2005.

Foto: APFF Balandra
Foto: APFF Balandra

En un esfuerzo por no alterar el ecosistema de playa Balandra, no tiene desarrollos turísticos y solo cuenta con servicios básicos, como palapas de uso público, contenedores de basura, baños portátiles y estacionamiento.

¿En qué horarios se puede visitar la playa Balandra en La Paz?

Aunque hace años el acceso a playa Balandra era gratuito y recibía hasta 5,000 visitantes por día, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) estableció una serie de reglas para los turistas.

Foto: SETUE Baja California Sur
Foto: SETUE Baja California Sur

Ahora, solo se reciben visitantes en 2 turnos por día, cada uno con capacidad máxima de 450 personas:

  • Turno 1: con entrada a las 8:00 a.m. y salida a las 12:00 p.m.
  • Turno 2: con entrada a la 1:00 p.m. y salida a las 5:00 p.m.

¿Cuánto cuesta visitar Playa Balandra en La Paz?

Para entrar a Playa Balandra, es necesario adquirir el ‘brazalete de la conservación’ de la CONANP, que tiene un costo general de $125 pesos por persona.

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Sin embargo, mexicanos y extranjeros residentes en el país, estudiantes y profesores con credencial vigente tiene un descuento del 50% ($62.5).

La entrada es gratuita para adultos mayores con credencial del INAPAM, personas con discapacidad, menores de 12 años y locales que presenten una identificación con domicilio en La Paz.

El brazalete de acceso se adquiere en esta liga: descubreanp.conanp.gob.mx/es/conanp/ANP?suri=9 o en las oficinas de la CONANP en La Paz: calle Melchor Ocampo 1045, Zona Central, cerca del Parque Revolución.

Más información al teléfono: (612) 122 2065.

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