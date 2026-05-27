El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el actual senador y exsecretario general de Gobierno de la entidad, Enrique Inzunza Cázarez, el exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, el vicefiscal general con licencia de ese estado, Dámaso Castro Zaavedra, y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez se presentaron ayer ante la delegación de la Fiscalía General de República (FGR) en Culiacán para comparecer ante un agente del Ministerio Público Federal.

El alcalde con licencia no emitió juicio sobre su comparecencia. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

Estos cinco servidores públicos que acudieron a la delegación de la FGR forman parte de los 10 señalados por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance C. Cole, por presuntamente conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

En redes sociales, Rocha Moya informó que acudió a comparecer ante la fiscalía y respondió las preguntas que le formuló la agente del Ministerio Público Federal.

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“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario. Lo haré porque creo en el sistema judicial mexicano.

“Confío en nuestro Estado de derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia, que el movimiento de la Cuarta Transformación ha venido saneando y legitimando, a través de múltiples acciones reformadoras que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos”, aseveró en su cuenta de X.

Indicó que con la frente en alto no dejará de luchar porque la verdad prevalezca.

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Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora. Rubén Rocha Moya, Gobernador con licencia de Sinaloa. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

Por su parte, Inzunza Cázarez aseguró que en este proceso no utilizará el fuero legislativo.

“Tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí hoy de manera puntual la citación que me fue formulada por la FGR el pasado día 23. Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo.

“Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales… Lo hago desde la rectitud de hombre de la República y de sus leyes, con la convicción de la integridad de las instituciones que hemos construido las y los mexicanos”, externó a través de un mensaje en redes sociales.

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Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo. Ratifico que es mi disposición indeclinable atender todo requerimiento. ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ, Senador de Morena por Sinaloa.

En tanto, Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa, dijo que no tiene que entregarse a las autoridades de Estados Unidos, ni servir como testigo protegido.

“No tengo por qué irme a entregar… Los invito a que investiguen bien, pertenecí a una institución y todo el tiempo mi trabajo lo hice con rectitud, todo el tiempo apegado a la legalidad.

“No serviría ni de testigo protegido, ni de testigo colaborador porque nunca he pertenecido a ningún grupo delictivo, toda mi vida, 31 años y seis meses, fui policía investigador, le doy la cara al que sea y donde sea, si hay que ir a Estados Unidos, vamos y aclaramos”, argumentó Almanza Avilés. Señaló que, al enterarse de las acusaciones en su contra, envió un oficio para notificar su domicilio y recibir cualquier documentación.

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Antes de ingresar a la FGR de Culiacán, Almanza Avilés refirió que le causaron sorpresa las imputaciones de las autoridades de Estados Unidos de tener vínculo con un grupo delictivo, cuando a lo largo de su carrera profesional nunca tuvo un cuestionamiento.

Al responder preguntas de los medios de comunicación, manifestó que no tiene seguridad asignada.

“Soy policía y les voy a decir que si vuelvo a nacer, vuelvo a ser policía porque nací para ser eso; busqué todo el tiempo la verdad y ahorita pido eso, confío plenamente en las instituciones”, sostuvo.

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No tengo por qué irme a entre gar…Los invito a que investiguen bien, pertenecí a una institución y mi trabajo lo hice con rectitud. MARCO ANTONIO ALMANZA, Exjefe de la Policía de Investigación

Por su parte, el vicefiscal general con licencia de esa entidad, Dámaso Castro Zaavedra, negó las acusaciones de Estados Unidos y aseguró que es inocente y que su presencia ante la FGR obedece a la atención de los citatorios oficiales.

“Estamos atendiendo diligencias, nos citaron y atendemos la situación... No tenemos nada que decir, vamos a esperar la integración de la carpeta, confiamos en las instituciones, en el trabajo de investigación”, externó Castro Zaavedra.

Aseguró que tiene confianza en las instituciones y debe guardar la secrecía del proceso que se sigue y la integración de la carpeta de investigación, por lo que se siente tranquilo y espera que se concluyan los trabajos respectivos, de acuerdo a lo que marca la ley.

Estamos atendiendo diligencias, atendemos la situación (...), confiamos en las instituciones, en el trabajo de investigación. DÁMASO CASTRO ZAAVEDRA, Vicefiscal general con licencia

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Precisó que decidió dejar el caso en manos de un defensor público para el seguimiento legal.

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cdm