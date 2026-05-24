Nación | 24-05-26 | 10:56 | Actualizada | 24-05-26 | 10:56 |

El Comité Ejecutivo Estatal de afirmó que confía en las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso del gobernador confía licencia Rubén Rocha Moya y se lanzó contra el líder del PRI, Alejandro Moreno, por haber solicitado al gobierno de Estados Unidos nombrar a Morena una organización terrorista.

“Lo que más duele a quienes abusaron del poder y abandonaron a la gente es haber perdido para siempre en Sinaloa la confianza del pueblo y por eso el dirigente nacional del PRI, , ruega por la injerencia extranjera, al ser el partido más repudiado de México. Olvidan que fueron ellos quienes se entregaron, por corruptos, a manos del crimen organizado y por eso, en Sinaloa y gran parte del país, ya no son bienvenidos”, acusó el partido guinda a nivel local.

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Además, Morena aseguró que ellos “no encubren a nadie, pero tampoco sentencian a nadie propio ni extraño”, sin hacer referencia al caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien el partido ha acusado de traición a la patria y ha anunciado su intención de iniciarle un Juicio Político.

“Ellos quisieran juicios sumarios, encarcelamientos y condenas sin investigaciones, como estaban acostumbrados para sus adversarios políticos, porque sus gobiernos eran autoritarios y corruptos. Pero ahora vivimos en un país donde se respeta el Estado de derecho, las instituciones públicas y los derechos humanos de todas y todos”, señaló Morena.

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