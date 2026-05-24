El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa afirmó que confía en las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso del gobernador confía licencia Rubén Rocha Moya y se lanzó contra el líder del PRI, Alejandro Moreno, por haber solicitado al gobierno de Estados Unidos nombrar a Morena una organización terrorista.

“Lo que más duele a quienes abusaron del poder y abandonaron a la gente es haber perdido para siempre en Sinaloa la confianza del pueblo y por eso el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ruega por la injerencia extranjera, al ser el partido más repudiado de México. Olvidan que fueron ellos quienes se entregaron, por corruptos, a manos del crimen organizado y por eso, en Sinaloa y gran parte del país, ya no son bienvenidos”, acusó el partido guinda a nivel local.

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Además, Morena aseguró que ellos “no encubren a nadie, pero tampoco sentencian a nadie propio ni extraño”, sin hacer referencia al caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien el partido ha acusado de traición a la patria y ha anunciado su intención de iniciarle un Juicio Político.

“Ellos quisieran juicios sumarios, encarcelamientos y condenas sin investigaciones, como estaban acostumbrados para sus adversarios políticos, porque sus gobiernos eran autoritarios y corruptos. Pero ahora vivimos en un país donde se respeta el Estado de derecho, las instituciones públicas y los derechos humanos de todas y todos”, señaló Morena.

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