Morena respaldó la iniciativa de reforma presentada por el gobierno federal a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que el Instituto Nacional Electoral (INE) cree la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.

“Morena será el primer partido en aceptar que todas y todos sus candidatos sean revisados e investigados por las autoridades competentes que establezca esta Comisión. Asimismo, con miras al proceso electoral de 2027, el más grande en la historia de México, Morena instalará también una comisión interna integrada por personas de reconocida calidad moral, con el objetivo de evaluar los perfiles de las y los aspirantes”, señaló a través de un comunicado.

El partido guinda sostuvo que la política debe estar al servicio del pueblo y conducirse con honestidad, probidad y transparencia, por lo que reconoció que esta iniciativa es fundamental con la intención de fortalecer la confianza ciudadana y evitar cualquier intento de intromisión de personas vinculadas con actividades delictivas en las candidaturas de elección popular.

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“Siendo así el primer partido político que acepta que todos sus aspirantes a ocupar un cargo de elección popular sean investigados por las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia de nuestro país, para dar certeza al pueblo de México al momento de elegir a sus representantes”, agregó.

Movimiento de Regeneración Nacional invitó a todas las fuerzas políticas a respaldar y sumarse a dicha reforma, debido a que se trata de una medida que brinda tranquilidad al pueblo de México, fortalece la certidumbre democrática que el país necesita y contribuye a consolidar procesos electorales más transparentes y confiables.

De acuerdo con la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, la Comisión pedirá información al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el objetivo de determinar si existe “un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada” por parte de los aspirantes.

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El pasado 21 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el proyecto se encuentra enmarcado dentro del principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y aclaró que es para brindar a los partidos políticos elementos con el objeto de decidir si mantienen o no una candidatura.

Por último, precisó que, en caso de detectarse información relevante, las autoridades competentes podrán continuar con investigaciones o presentar las denuncias correspondientes.

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