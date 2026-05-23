Este 23 de mayo se conmemora en México el Día del Estudiante, una fecha que refleja la importancia del pensamiento crítico, el aprendizaje, la determinación y valores de la juventud del país, los cuales repercuten dentro de la sociedad.

Durante esta etapa, contar con una red de apoyo es clave para atravesar satisfactoriamente cada uno de los retos que enfrentan diariamente los estudiantes. Por este motivo, una manera de conmemorar este día es reafirmando este respaldo con un mensaje especial, el cual se puede enviar por WhatsApp. Así que a continuación te dejamos algunos ejemplos.

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Día del Estudiante 2025. Foto: Creada con IA

Las mejores frases del Día del Estudiante para enviar por WhatsApp

“Hoy celebramos tu esfuerzo, tu disciplina y tu deseo de superación. ¡Feliz Día del Estudiante!”

“Ser estudiante es tener en las manos el lápiz con el que se escribe el futuro.”

"Admiro profundamente la pasión y el esfuerzo que pones en cada cosa que haces como estudiante. Sé que hay días complicados, llenos de presión y cansancio, pero también sé que tienes la fortaleza para superar cualquier reto."

"Tu dedicación inspira a quienes te rodean y demuestra que los sueños sí se alcanzan cuando se trabaja con constancia."

"Hoy quiero desearte un feliz Día del Estudiante y recordarte que estoy orgulloso/a de ti y de todo lo que estás logrando. Nunca dejes de creer en tu capacidad, porque tienes un futuro brillante por delante.

“Cada examen, desvelo y esfuerzo valdrá la pena.”

“El conocimiento es el superpoder que nadie puede quitarte.”

“No importa qué tan lento avances, lo importante es no detenerse.”

“Ser estudiante significa prepararse para conquistar el mundo.”

“Todo gran logro comenzó con alguien dispuesto a aprender.”

“Ser estudiante es creer que cada día se puede aprender algo que cambie tu vida.”

“El esfuerzo de hoy será el éxito de mañana. ¡Feliz Día del Estudiante!”

“Nunca dejes de aprender, porque la vida nunca deja de enseñar.”

n este día se reconoce la autonomía universitaria. Foto: Especial

¿Por qué se celebra el Día del Estudiante HOY, 23 de mayo?

En México se eligió esta fecha en conmemoración de la huelga estudiantil de 1929 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual fue reprimida por la policía. A pesar de la agresión sufrida dentro del perímetro de la Escuela de Derecho el 23 de mayo, los estudiantes exigieron que ese día fuera recordado para siempre como el Día del Estudiante para honrar la lucha a favor de la autonomía universitaria.

Además, reclamaron que la plaza Santo Domingo de la Ciudad de México, aledaña a la entonces Escuela de Derecho sea llamada Plaza 23 de mayo o Plaza del Estudiante.

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