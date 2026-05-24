El Servicio Secreto acordonó el jardín norte de la Casa Blanca tras escucharse lo que parecían ser disparos, informaron medios locales como NBC y ABC News. Se les indicó a los periodistas que se dirigieran hacia la sala de prensa de la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, estaba en la Casa Blanca. Hace más de una hora posteó que estaba en el recinto y que había "negociado en gran medida un acuerdo, pendiente de su formalización, entre los Estados Unidos, la República Islámica de Irán y otros países", escribió Trump en su plataforma Truth Social, en la que enumeró a varias potencias de Medio Oriente, junto con Turquía y Pakistán, en calidad de mediador. "Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz", añadió Trump en ese mensaje.

AFP informó que se vio una amplia presencia policial alrededor de la Casa Blanca tras los reportes de disparos.

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Anthony Guglielmi, jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto informó a CBS News que "estamos al tanto de los informes sobre disparos en las cercanías de la calle 17 y la Avenida Pensilvania NW y estamos trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno. Se proporcionará información adicional a medida que esté disponible".

Mundo 06:09 PM Servicio Secreto abatió a atacante armado cerca de la Casa Blanca El Servicio Secreto informó que un sujeto se acercó a un puesto de control de la agencia en la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW, el individuo sacó un arma de su bolso e comenzó a disparar contra los oficiales apostados.

El Servicio Secreto respondió al fuego y el sospechoso murió más tarde. Un transeúnte fue alcanzado por disparos. No hubo agentes heridos

El presidente estaba dentro de la Casa Blanca y el incidente sigue bajo investigación



Mundo 05:26 PM Fox News asegura que Trump está a salvo tras tiroteo Fox News informó que el tirador no traspasó el perímetro de seguridad de la Casa Blanca y el presidente estadounidense, Donald Trump, está a salvo.



Mundo 05:15 PM Levantan cierre de seguridad en la Casa Blanca tras permitir regreso de la prensa Se ha levantado el confinamiento en la Casa Blanca y se ha permitido el regreso de la prensa al jardín norte de la Casa Blanca.



Mundo 05:14 PM Fuentes reportan dos heridos graves tras tiroteo cerca de la Casa Blanca Fuentes policiacas informaron a CBS News que dos personas resultaron heridas, entre ellas un sospechoso, en un tiroteo ocurrido el sábado por la noche en las inmediaciones de la Casa Blanca. El sospechoso se encuentra en estado crítico y la segunda persona en estado grave.

Según el reporte, parece que los agentes del Servicio Secreto fueron atacados a tiros, sin éxito, y respondieron al fuego.

Además, durante el incidente se efectuaron entre 15 y 30 disparos. Varios agentes del Servicio Secreto fueron evaluados en el lugar de los hechos, pero ninguno requirió hospitalización, se informó.

Según las fuentes, se efectuaron entre 15 y 30 disparos en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW, cerca del edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower.



Mundo 05:02 PM Corresponsal de ABC News relata evacuación tras escuchar decenas de disparos cerca de la Casa Blanca Selina Wang, periodista y corresponsal sénior de la Casa Blanca de ABC News, informó que "estaba en medio para grabar (...) desde el césped norte de la Casa Blanca cuando escuchamos los disparos. Sonaba como docenas de disparos de arma. Nos dijeron que corriéramos a la sala de conferencias de prensa donde nos encontramos ahora".



I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Mundo 04:54 PM Director del FBI confirma apoyo al Servicio Secreto tras disparos cerca de la Casa Blanca Kash Patel, director del FBI, informó que su agencia "está en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca - actualizaremos al público en cuanto podamos".





FBI is on the scene and supporting Secret Service responding to shots fired near White House grounds - we will update the public as we’re able — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 23, 2026

Mundo 04:52 PM Periodistas reportan al menos 20 disparos continuos cerca de la Casa Blanca Periodistas informaron que la Casa Blanca ha sido puesta bajo cierre de seguridad luego de que se escucharan al menos 20 disparos continuos en las inmediaciones del recinto.



Mundo 04:52 PM Se reportan disparos cerca de la Casa Blanca El Servicio Secreto acordonó el jardín norte de la Casa Blanca tras escucharse lo que parecían ser disparos, informaron medios locales como NBC y ABC News. Se les indicó a los periodistas que se dirigieran hacia la sala de prensa de la Casa Blanca.





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