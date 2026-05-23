En los últimos días, un búfalo albino originario de Bangladesh ha generado sensación entre los usuarios de redes sociales, pues comparte ciertas similitudes físicas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Con un peso de 700 kilogramos, este búfalo destaca a simple vista por su flequillo de color rubio con tonos rojizos y el color de su piel rosada con ojos claros, características que le hicieron ganarse el apodo de "Donald Trump" por su dueño.

¿Cómo se volvió viral este búfalo?

A través de redes sociales, diversos medios internacionales compartieron videos del ejemplar. Este búfalo habita en la granja Rabeya Agro, ubicada en el distrito de Narayanganj a las afueras de Daca, capital de Bangladesh.

Lee también: Vidrios sin manchas; paso a paso para hacer tu propio limpiador ecológico que no raya

Su color blanco o rosado se debe a la ausencia de melanina, pigmento responsable de dar color a la piel, el pelo y los ojos. Foto: APF

Su popularidad ha alcanzado tal grado que, los dueños del complejo de trabajo han recibido cientos de visitantes y turistas curiosos, quienes buscan tomarse fotografías junto al ejemplar y conocerlo en persona.

De acuerdo con medios locales, el dueño de la granja Zia Uddin Mridha compró al ejemplar hace 10 meses y su hermano menor los bautizó como Donald Trump, por su característico mechón de pelo que recuerda al peinado del mandatario.

"El único lujo que disfruta es bañarse cuatro veces al día", explicó su dueño a APF, además de cepillados constantes. En algunas culturas, estos animales son un símbolo de fortuna y espiritualidad, así como de buena suerte y prosperidad.

Lee también: Depresión en perros y gatos: ¿cómo detectarla?; no confundas estos comportamientos con pereza

🐮 | Búfalo albino 'Donald Trump' alcanza la ESTRELLA de las redes sociales gracias a su parecido con el presidente de EE.UU. pic.twitter.com/ayt2ObyZW5 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 22, 2026

Los búfalos albinos son extremadamente raros porque nacen con un trastorno genético hereditario que impide la producción de melanina, el pigmento que da color a la piel, el pelo y los ojos; su esperanza de vida es corta.

No obstante, recientemente el búfalo fue vendido por un precio de 4,5 dólares por kilo para la Fiesta del Sacrificio a finales del mes de mayo, una celebración realizada cada año por los musulmanes que rinde honor a la devoción y la fe.

Antes de ser entregado a sus nuevos dueños, los trabajadores de la granja despidieron a "Donald Trump" con un mensaje en redes sociales. "Tu familia nunca te olvidará".

También te interesará:

¿Qué hacer si se retrasa o cancela tu vuelo?; esto dice la Profeco sobre los derechos del viajero

Buscan a Emma, hija de influencer Marianna Gonzaga; Fiscalía de Nuevo León activa Alerta Amber

Becas Bienestar 2026: ¿quiénes recibirán pago doble en abril?; esto se sabe

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

mndsm