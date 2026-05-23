Uno de los dolores de cabeza al realizar la limpieza del hogar es desmanchar y darle brillo a los vidrios en mesas, ventanas o a los espejos.

Si buscas evitar los típicos rastros opacos y que los vidrios de tu hogar queden relucientes después de limpiarlos, existe una receta ecológica que puedes preparar en pocos minutos. Esta mezcla no solo promete cuidar la salud de tu familia y al medio ambiente, sino devolverle la estética a tu casa.

A continuación, te compartimos el paso a paso para hacer tu propio limpiador casero que ayuda a eliminar suciedad, grasa y polvo sin dañar ni rayar las superficies de vidrio.

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La mejor fórmula para dejar tus vidrios, espejos y ventanas sin manchas. Foto: Canva

¿Cómo preparar tu propio limpiador de vidrios ecológico?

De acuerdo con el compendio de "Recetas de Limpieza Ecológicas para un Hogar Saludable" de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, esta es la manera de preparar tu propio limpiador ecológico que no raya los vidrios:

Ingredientes

1/4 de taza de vinagre blanco

1 cucharada de maicena

4 tazas de agua tibia

Preparación

Mezcla bien todos los ingredientes en un tazón o recipiente y asegúrate de que se incorporen muy bien.

Luego coloca la nueva solución en un atomizador, una botella para rociar o ten a la mano una esponja limpia para aplicarla, esto dependerá de tus gustos y preferencias al momento de realizar la limpieza.

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Foto: Pixabay

¿Cómo utilizar el limpiador de vidrios ecológico?

Aplica la solución con la herramienta que más prefieras —una esponja o un atomizador— sobre la superficie de vidrio que deseas limpiar. Procede a tallar la superficie con papel periódico seco hasta sacarle brillo.

¡Y LISTO! Tus vidrios lucirán relucientes y sin manchas.

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