Estados | 23-05-26 | 13:46 | Actualizada | 23-05-26 | 13:46 |

Chihuahua.- Durante este sábado la gobernadora de Chihuahua, , recibió en Palacio de Gobierno en Chihuahua un citatorio para acudir a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con lo que se dio a conocer, la cita sería el próximo miércoles 27 de mayo a las 10 de la mañana en la FGR.

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La gobernadora bajaba de las escaleras del Palacio de Gobierno cuando se topó con dos agentes quienes llevaban el citatorio, el cual fue recibido por ella misma y afirmó que “aquí estoy, por supuesto dando la cara y recibiéndolo”.

“Lo único es que lamento que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses”, señaló Maru Campos a los agentes a quienes les dijo también que entendía que hacían su trabajo.

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Citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Foto: Especial

En el lugar parte de su equipo que la acompañaba señaló que Campos Galván tiene fuero constitucional y aún así deberá acudir a la FGR.

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“Con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer ante la FGR, ni a ningún otro gobernador de este país. Pues ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, agregó Campos Galván y recibió el oficio.

La gobernadora estaba este sábado en Palacio de Gobierno con parte de su equipo con quien sostuvo una reunión de gabinete.

Se confirmó a que la declaración sería en la sede de la FGR en Ciudad Juárez el miércoles a las 10 am, y está relacionada con el caso del narcolaboratorio y los dos agentes estadounidenses que murieron en el accidente ocurrido el pasado 19 de abril en la sierra tarahumara.

Campos Galván estaba acompañada al momento de recibir el oficio de José Carlos Rivera Alcalá, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, así como el secretario de gobierno Santiago de la Peña, además del secretario Particular, Fernando Álvarez Monje y el abogado Roberto Gil Zuarth.

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