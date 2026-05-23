Chihuahua.- Durante este sábado la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, recibió en Palacio de Gobierno en Chihuahua un citatorio para acudir a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con lo que se dio a conocer, la cita sería el próximo miércoles 27 de mayo a las 10 de la mañana en la FGR.

Lee también Maru Campos: “en Sinaloa normalizan la narcopolítica”; yo sólo hago mi trabajo, dice

La gobernadora bajaba de las escaleras del Palacio de Gobierno cuando se topó con dos agentes quienes llevaban el citatorio, el cual fue recibido por ella misma y afirmó que “aquí estoy, por supuesto dando la cara y recibiéndolo”.

“Lo único es que lamento que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses”, señaló Maru Campos a los agentes a quienes les dijo también que entendía que hacían su trabajo.