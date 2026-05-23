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Chihuahua.- Durante este sábado la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, recibió en Palacio de Gobierno en Chihuahua un citatorio para acudir a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con lo que se dio a conocer, la cita sería el próximo miércoles 27 de mayo a las 10 de la mañana en la FGR.
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La gobernadora bajaba de las escaleras del Palacio de Gobierno cuando se topó con dos agentes quienes llevaban el citatorio, el cual fue recibido por ella misma y afirmó que “aquí estoy, por supuesto dando la cara y recibiéndolo”.
“Lo único es que lamento que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses”, señaló Maru Campos a los agentes a quienes les dijo también que entendía que hacían su trabajo.
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