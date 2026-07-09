Una de las incógnitas en torno al nombramiento de Rafael Márquez como nuevo técnico de la Selección Mexicana, es su inexperiencia al frente de un equipo de Primera División y su nulo palmarés como estratega.

Sin embargo, al interior de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), respaldan al Káiser y destacan que por fin se dará continuidad a un proyecto que se adelantó desde la llegada de Javier Aguirre, en agosto de 2024.

"Bueno, así se planteó el proyecto desde el principio, ¿no? Cuando hablamos con Rafa, el contrato se firmó con él hasta el 2030. La idea era, uno, que tuviera la oportunidad de estar cerca de Javier Aguirre, de aprender de él y también del proceso de la preparación que tuvieron para la Copa del Mundo, del cual él ha sido una parte importante", declaró Ivar Sisniega.

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El Presidente ejecutivo de la FMF destacó la preparación que tuvo Márquez para convertirse en director técnico profesional, aunado a su brillante carrera como futbolista a nivel de clubes y con la Selección Mexicana.

"Lo que quisimos plantear y que se está concretando es una transición correcta, una transición ordenada y bien pensada, programada, de un cuadrenio mundialista al siguiente. Eso independientemente del gran perfil que tiene Rafa por lo que ha vivido como jugador, la preparación que ha tenido, tiene el diploma UEFS Pro, europeo, así que tiene una gran preparación", destacó Ivar.

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"Pero Rafa no sólo se limitó a estar con la Selección Mayor; estuvo el año pasado en la Copa del Mundo Sub 20, le viene dando mucho seguimiento a la siguiente generación de jugadores", apuntó sobre uno de los intereses del excentral al frente del Tricolor.

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La confianza es total y así lo dejó ver Ivar Sisniega, quien enfatizó que la relación y comunicación con los futbolistas en esta Copa del Mundo 2026 y antes, fue buena. Lo cual auguro buenas cosas para el naciente proyecto del surgido de los Rojinegros del Atlas

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"Confiamos plenamente en su capacidad, tiene una visión táctica privilegiada. Se comunica muy bien con los jugadores, le escuchan, tiene una gran autoridad moral sobre ellos. Estamos seguros que es una decisión, como ya lo hemos comentado, que nos va a dar una transición satisfactoria, además, con un grupo que va a arrancar seguramente con jóvenes y con una nueva generación, sumando a los que van a tener continuidad", concluyó.