Cruz Azul vive horas de incertidumbre a pesar de llegar al Apertura 2026 con la etiqueta de campeón del futbol mexicano. A pocos días de iniciar la defensa de su título, la institución celeste enfrenta un problema inesperado: aún no tiene garantizada una sede para disputar sus partidos como local.

La Máquina tenía previsto regresar al Estadio Azteca una vez que llegó el final de la Copa del Mundo. Sin embargo, las negociaciones sostenidas con los propietarios y administradores del inmueble no llegaron a buen puerto, dejando al equipo sin la posibilidad de volver por ahora al Coloso de Santa Úrsula.

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Lo anterior fue confirmado por la propia Liga MX, que a través de sus canales oficiales informó sobre la solicitud presentada por la directiva celeste para realizar un cambio de sede, colocando como solución disputar sus partidos como local en el Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble que ya fungió como su casa en torneos recientes.

"Cruz Azul solicitó hoy cambiar de sede sus partidos como local del Apertura 2026 al Estadio Ciudad de los Deportes. De conformidad con el reglamento, la solicitud deberá cumplir con el procedimiento establecido, incluyendo la revisión del terreno de juego y los demás requisitos correspondientes", menciona el comunicado.

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El equipo dirigido por Joel Huiqui iniciará su participación en el Apertura 2026 en calidad de visitante ante Atlético de San Luis, y será en la segunda fecha cuando dispute su primer compromiso ante su afición, al recibir al Puebla en un encuentro para el que aún espera tener definida y autorizada su sede.