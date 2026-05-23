Tlalnepantla, Méx.- La Línea 5 del Mexibús significará una inversión de 1 mil 650 millones de pesos y su conclusión está estimada para finales de diciembre del 2027, informó Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad del gobierno del Estado de México.

El titular de la SEMOV detalló que el Mexibús tendrá una extensión de 30.3 kilómetros y partirá de Lechería, hasta llegar a El Rosario.

Juan Hugo de la Rosa García detalló que el Mexibús tendrá una extensión de 30.3 kilómetros. Foto: Especial

El circuito completo, dijo Juan Hugo de la Rosa, permitirá traslados más cortos, seguros y cómodos en la zona nororiente del Estado de México, donde habitan más de tres millones de mexiquenses.

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Además, puntualizó que la línea que comenzó a construirse el pasado jueves 21 de mayo, contará con aproximadamente 58 unidades de última generación para su funcionamiento.

El titular de SEMOV puntualizó que la línea que comenzó a construirse el pasado jueves 21 de mayo. Foto: Especial

Por su parte, Rosa María Zúñiga Canales, Directora General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), explicó que el proyecto contempla 30 estaciones en total, de las cuales ya existen dos: Lechería y La Quebrada, mismas que pasarán a formar parte de la Línea V del Mexibús, una vez adecuadas.

El nuevo Mexibús tendrá interconexión con otros sistemas de transporte masivo de pasajeros, agregó la funcionaria y detalló que estos son la Línea 2 del Mexibús, el Sistema 1 del Tren Suburbano, las Líneas 6 y 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Línea 6 del Metrobús y las Líneas 4 y 6 del Trolebús, en El Rosario.

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