Metrópoli | 23-05-26 | 16:08 | Actualizada | 23-05-26 | 16:08 |

Tlalnepantla, Méx.- La Línea 5 del significará una inversión de 1 mil 650 millones de pesos y su conclusión está estimada para finales de diciembre del 2027, informó Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad del gobierno del .

El titular de la detalló que el Mexibús tendrá una extensión de 30.3 kilómetros y partirá de Lechería, hasta llegar a El Rosario.

Juan Hugo de la Rosa García detalló que el Mexibús tendrá una extensión de 30.3 kilómetros. Foto: Especial
Juan Hugo de la Rosa García detalló que el Mexibús tendrá una extensión de 30.3 kilómetros. Foto: Especial

El circuito completo, dijo Juan Hugo de la Rosa, permitirá traslados más cortos, seguros y cómodos en la zona nororiente del Estado de México, donde habitan más de tres millones de mexiquenses.

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Además, puntualizó que la línea que comenzó a construirse el pasado jueves 21 de mayo, contará con aproximadamente 58 unidades de última generación para su funcionamiento.

El titular de SEMOV puntualizó que la línea que comenzó a construirse el pasado jueves 21 de mayo. Foto: Especial
El titular de SEMOV puntualizó que la línea que comenzó a construirse el pasado jueves 21 de mayo. Foto: Especial

Por su parte, Rosa María Zúñiga Canales, Directora General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), explicó que el proyecto contempla 30 estaciones en total, de las cuales ya existen dos: Lechería y La Quebrada, mismas que pasarán a formar parte de la Línea V del Mexibús, una vez adecuadas.

El nuevo Mexibús tendrá interconexión con otros sistemas de transporte masivo de pasajeros, agregó la funcionaria y detalló que estos son la Línea 2 del Mexibús, el Sistema 1 del Tren Suburbano, las Líneas 6 y 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Línea 6 del Metrobús y las Líneas 4 y 6 del Trolebús, en El Rosario.

vr/cr

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