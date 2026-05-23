A un mes de que iniciaran los trabajos de ampliación en la estación San Lázaro Oriente de la Línea 4 del Metrobús, trabajadores continúan realizando labores en la zona para mejorar el trayecto de la ruta Quetzalcóatl hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras que peatones y automovilistas sortean las obras.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que al exterior de la estación permanecen colocados paneles de madera que delimitan el área de obra, en tanto que trabajadores realizan estructuras metálicas y trasladan diversos materiales de construcción.

En el sitio también se encuentran anuncios y pancartas que informan sobre las mejoras que se realizan en la estación, así como señalamientos para reducir la velocidad de los automóviles a 10 kilómetros por hora debido a las adecuaciones.

Además, en los carriles laterales fueron colocadas estructuras y separadores provisionales que impiden el paso de vehículos, lo que ha provocado que los espacios para usuarios del Metrobús y peatones se reduzcan.

Al interior del área intervenida se observan carritos con cemento y tierra, grandes botes de pintura, andamios, herramientas y diversos materiales de obra.

Algunas partes del letrero de la estación presentan daños y desgaste visibles mientras continúan los trabajos de remodelación.

Vendedores de la zona señalaron que las obras comenzaron hace aproximadamente un mes y desde entonces la presencia de trabajadores y maquinaria ha sido constante en distintos horarios del día.

“Los ves pasando todo el día, es cansado porque hacen ruido sin descanso y levantan tierra y polvo”, dijo una vendedora.

En abril pasado, la directora general del Metrobús, Rosario Castro, dio a conocer el inicio de la ampliación de la estación San Lázaro Oriente de la Línea 4, como parte de las obras en el marco del Mundial de Futbol 2026, a fin de mejorar la movilidad y la experiencia de viaje de las personas usuarias que se trasladan hacia el aeropuerto capitalino.

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