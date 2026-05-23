La revelación del cartel del Corona Capital desató emoción, como cada año, pero también dejó dudas, en especial entre quienes consideran que ya están envejeciendo o que simplemente hay bandas de relleno. Tras el anuncio, varios, incluidos representantes de los medios, dijeron que el lineup ni siquiera les sonaba, si bien se sintieron aliviados por los artistas fuertes de esta edición.

En especial, The Strokes, una de las bandas más mencionadas antes del anuncio, fue recibida con entusiasmo, aunque para parte del público menos familiarizado con su trayectoria fue solo otro nombre perdido entre tantas letras pequeñas. Eso sí, pocos dudan en comprar su boleto, pues las bandas fuertes sí valen la pena.

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Reyli Barba no se detiene: canciones, conciertos y hasta podcast

Reyli Barba no deja de trabajar. El cantante nos contó que está por registrar a su nombre más de 5 mil 500 canciones, una cifra que explica por qué su catálogo sigue creciendo más allá de los temas que el público ya conoce.

A eso se suman conciertos programados, un viaje a Italia para seguir creando música y hasta un podcast en puerta. El cantante, que reconoció haber pasado por momentos depresivos que casi le cuestan la vida, es ejemplo de que tener metas puede ser un buen aliciente para continuar.

Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL.

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Fátima Torre pinta el cabello de su hija… y Regina Blandón entra al debate

Fátima Torre encendió Instagram con un momento madre e hija. La actriz contó que le cumplió un capricho a Isabella, su hija de ocho años, quien durante un año le pidió pintarse el cabello de un color de fantasía.

En el video se ve el proceso del tinte y el resultado final. La mayoría felicitó a Fátima por hacer feliz a su hija, pero también hubo quienes señalaron que a esa edad no es recomendable usar ciertos químicos porque podrían afectar el desarrollo. La actriz explicó por qué decidió hacerlo, quizá anticipando la funa.

La discusión creció cuando Regina Blandón salió a defenderla y llamó “mochas” y “atacadas” a quienes criticaron la decisión, diciendo que hay cosas más importantes por las cuales espantarse.

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