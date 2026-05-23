Gabriela Schloesser, arquera nacida en México y representante de Países Bajos desde 2017, ha logrado abrirse camino como una de las protagonistas indiscutibles del tiro con arco en el continente europeo.

Su indiscutible talento y disciplina la llevaron a brillar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde conquistó la medalla de plata en la prueba de equipo mixto, un logro que la colocó en la élite mundial de la especialidad.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, la atleta resaltó el prestigio que acompaña a los arqueros tricolores fuera de su país, tanto en la modalidad de compuesto como en recurvo, al punto de que México es considerado internacionalmente como una potencia dentro de este deporte.

"México es una potencia en el tiro con arco, pero el gran trabajo realizado por los arqueros se ve fuera del país. Todos saben que soy mexicana y en cada oportunidad hay rivales de otras naciones que no pierden la ocasión de hablar de la calidad y talento que tenemos. Hay mucho respeto por lo que se ha logrado y actualmente tienen a varias figuras qué destacan en ambas categorías", mencionó.

La arquera tijuanense, quien recientemente estuvo en México para participar en la Copa del Mundo de Tiro con Arco celebrada en Puebla, señaló que cada vez que tiene la oportunidad de enfrentarse a la Selección Mexicana confirma una realidad: los arqueros nacionales son reconocidos por su capacidad de competir con firmeza y por mantenerse siempre en la disputa de los primeros lugares.

"Siento que todos los arqueros extranjeros tienen una buena visión del tiro con arco en México; todos sabemos que si tiramos contra México, es un equipo fuerte, que siempre va a dar lucha", finalizó.

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