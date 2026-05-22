La Ciudad de México se prepara para vivir una noche de música electrónica con la próxima visita de Deadmau5, quien ofrecerá un espectáculo gratuito en el Monumento a la Revolución.

El DJ, remezclador y productor canadiense Joel Thomas Zimmerman convertirá la explanada en una pista de baile con un show de beats, visuales y luces.

Aquí te contamos todos los detalles.

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¿Cuándo será el show gratis de Deadmau5 en CDMX?

De acuerdo con las redes sociales del músico, el concierto se realizará el próximo 10 de junio en el Monumento a la Revolución, ubicado en el centro de la Ciudad de México.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el horario oficial del espectáculo.

El concierto forma parte de la clausura de la vigésima séptima edición del rally internacional Gumball 3000, que este año recorrerá una ruta desde Estados Unidos hasta la CDMX bajo el concepto “Road to the World Cup”, inspirado en la Copa Mundial de 2026.

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La caravana, integrada por más de 100 superdeportivos e hiperdeportivos, hará un recorrido durante seis días. Su última etapa concluirá en la Ciudad de México el 10 de junio, fecha en la que se celebrará el concierto de Deadmau5.

¿Quién es Deadmau5?

Deadmau5 es uno de los DJs y productores de música electrónica más reconocidos a nivel internacional. Su sello distintivo es una máscara con forma de ratón, elemento que se ha convertido en parte esencial de sus presentaciones en vivo.

Joel Thomas Zimmerman nació en enero de 1981 en Niagara Falls, Ontario, Canadá. Desde su adolescencia mostró interés por la música luego de recibir un teclado como regalo. Sin embargo, su carrera despegó entre 2008 y 2009 con el lanzamiento de Random Album Title.

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Su estilo musical se caracteriza por experimentar con géneros como el house progresivo, techno y glitch, con el que crea experiencias sonoras acompañadas de espectáculos visuales y tecnología avanzada.

Sobre el origen de su nombre artístico, el DJ ha contado en entrevistas que surgió después de encontrar un ratón muerto dentro de una computadora mientras cambiaba una tarjeta de video. Tras compartir la historia en internet, varias personas comenzaron a llamarlo “dead mouse guy”, apodo que eventualmente terminó en Deadmau5.

A lo largo de su trayectoria también se ha presentado en algunos de los festivales de música electrónica más importantes del mundo, como Lollapalooza.