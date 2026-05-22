La asociación civil Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas denunciaron que la reportera mexiquense Teresa Montaño, del medio de comunicación The Observer Mx, padece violencia digital.

Las organizaciones expresaron su preocupación hacia esta periodista debido a accesos sospechosos a su cuenta de correo electrónico, ataques digitales a dicho medio, pérdida de su cuenta de X, entre otras acciones, ocurridas desde 2024.

El incidente más reciente pasó el 29 de abril, cuando se accedió a su e-mail en un dispositivo desconocido. De acuerdo con Artículo 19, otros incidentes han sido:

Ataques digitales a The Observer Mx, desde 2024, uno de los cuales lo inhabilitó durante un tiempo

Pérdida del acceso a su cuenta de X: En junio de 2025, Montaño intentó acceder, pero la contraseña había sido cambiada y no ha podido entrar

Preguntas acerca de sus investigaciones: Por correo electrónico y WhatsApp, la reportera ha recibido mensajes en los cuales se pregunta de su trabajo periodístico

Archivos sospechosos en su computadora: Teresa Montaño ha identificado algunos archivos en su equipo de cómputo con terminaciones .rar, los cuales no reconoce

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Por su parte, este Comité contactó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y al Instituto Estatal para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, donde se comprometieron a dar seguimiento al caso.

"El CPJ llama a las autoridades mexicanas a investigar de forma inmediata posibles ataques de malware y vigilancia digital contra la periodista María Teresa Montaño Delgado y The Observer MX, y tomar las medidas adecuadas para garantizar su seguridad", dijo en X.

Por su parte, dicha periodista, que cubre temas de corrupción, política, transparencia en el Estado de México y otras entidades del país, declaró que está fuera del país por estar amenazada junto con su hijo por un jefe de prensa del Congreso mexiquense, "si continuaba investigando aspectos del gobierno de Delfina Gómez".

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