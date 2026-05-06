La censura en América Latina dejó de operar únicamente mediante asesinatos o agresiones físicas y hoy se sostiene también con vigilancia, campañas de estigmatización, uso faccioso de instituciones públicas, espionaje digital, opacidad y exilio forzado. Así lo advirtió el director regional de Artículo 19 México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado, al inaugurar el encuentro internacional por los 20 años de la organización en México.

Ante periodistas, activistas y defensores de derechos humanos de distintos países de la región, Maldonado sostuvo que actualmente existe una “arquitectura de silenciamiento” cada vez más sofisticada, cuyo objetivo es inhibir el escrutinio público y desactivar voces críticas.

“¿Cómo se construye hoy el silencio en nuestra región?”, cuestionó durante su mensaje inicial. “Cuando preguntar es peligroso, cuando buscar es peligroso y cuando informar es peligroso, estamos frente al mismo fenómeno de silenciamiento desde los poderes formales y fácticos”.

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Prensa en México. Foto: Especial

Alerta por asesinato de periodistas

El activista alertó que en 2025 al menos 12 periodistas han sido asesinados en América Latina por causas relacionadas con su labor. México continúa como el país más letal para ejercer el periodismo, con siete homicidios, una desaparición y ocho intentos de asesinato documentados.

Además, informó que Artículo 19 México y Centroamérica registró 674 agresiones contra periodistas en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, mientras organizaciones de Cuba y Nicaragua documentaron otras mil 200 agresiones vinculadas con restricciones a la libertad de expresión.

Maldonado explicó que la violencia física continúa siendo la forma más brutal de censura, pero subrayó que ahora predominan mecanismos menos visibles como el ambiente hostil, el descrédito, el aislamiento, el acoso judicial y la presión institucional.

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En México, indicó, el llamado “ambiente hostil” representa 44 por ciento de las agresiones contra la prensa; el abuso del poder público, 34 por ciento; y la violencia física, 12 por ciento.

“Ya no hace falta encarcelar a la prensa cuando el entorno mismo se vuelve imposible para ejercer el periodismo”, sostuvo.

El director regional de Artículo 19 también advirtió sobre el avance de sistemas de vigilancia y control estatal en la región, particularmente en México, donde recordó el uso del software Pegasus contra periodistas y defensores.

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Señaló que hoy existe un entramado legal que permite la interconexión de bases de datos públicas y privadas, el acceso a información biométrica y monitoreo en tiempo real sin suficientes controles judiciales.

“El Estado cada vez sabe más de nosotros y la ciudadanía cada vez sabe menos del Estado. Esa asimetría tiene consecuencias profundas”, afirmó.

Añadió que ese escenario genera autocensura y modifica la manera en que las personas investigan, preguntan o ejercen la libertad de expresión.

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Periodistas han sido asesinados en los últimos años. Archivo / EL UNIVERSAL

Durante la primera mesa del encuentro, titulada Estructuras de silencio: censura, opacidad y vigilancia, periodistas y especialistas de distintos países coincidieron en que América Latina enfrenta un acelerado deterioro democrático acompañado de nuevas formas de represión contra el periodismo independiente.

El periodista salvadoreño Carlos Martínez denunció que el gobierno de Nayib Bukele ha impulsado campañas para desacreditar al periodismo y convertirlo en enemigo público.

Reveló que 22 integrantes de El Faro fueron intervenidos con Pegasus y lamentó que las sociedades ya no perciban al periodismo como una herramienta indispensable para la democracia.

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“Nos están echando del país y pareciera que las sociedades no sienten que pierden algo”, expresó.

Por su parte, José Carlos Zamora advirtió que los gobiernos autoritarios han sofisticado los mecanismos de censura mediante procesos penales, acusaciones de lavado de dinero, campañas de desprestigio y exilio forzado.

“El silencio es hoy una política de Estado”, afirmó.

El caso de la prensa en Nicaragua

Desde Nicaragua, Guillermo Medrano describió a su país como “un laboratorio de malas prácticas” donde prácticamente desapareció la prensa independiente territorial y prevalecen “apagones informativos” en amplias regiones.

Detalló que más de 300 periodistas nicaragüenses han sido forzados al exilio desde 2018 y denunció que muchos comunicadores trabajan bajo anonimato o seudónimos para proteger su integridad.

La periodista hondureña Lourdes Ramírez señaló que el silenciamiento también impacta la salud mental, la confianza entre colegas y la capacidad de realizar investigaciones profundas debido al miedo, la precariedad y las amenazas constantes.

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En tanto, Adrián López consideró que uno de los mayores desafíos del periodismo actual es recuperar la credibilidad social y disputar la narrativa frente a gobiernos que utilizan diariamente plataformas oficiales para desacreditar a medios y periodistas.

“La disputa narrativa ya no es una investigación cada seis meses; ocurre todos los días y en tiempo real”, señaló.

Los participantes coincidieron en que frente al aumento de la censura y la violencia, el periodismo independiente en la región se ha visto obligado a reinventarse mediante redes de colaboración, medios en el exilio, narrativas digitales y estrategias de protección colectiva para continuar informando.

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