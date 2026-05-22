Una mujer identificada como Cielo Beanjy, de 25 años, fue hallada sin vida al interior de un domicilio en la colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco. Por estos hechos, su pareja sentimental, Hugo, de 37 años, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como principal sospechoso de la agresión.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:35 horas en el cruce de Oriente 110 y Sur 153, donde la madre de la víctima alertó a las autoridades tras reportar que su hija se encontraba inconsciente y con múltiples golpes en el cuerpo.

De acuerdo con los primeros reportes, Cielo y Hugo mantenían una relación de aproximadamente cuatro años y vivían juntos en ese domicilio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:35 horas en el cruce de Oriente 110 y Sur 153, en la alcaldía Iztacalco. Foto: Especial

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Según las primeras investigaciones, tras una presunta agresión física, Hugo habría llamado a la madre de Cielo para informarle que la mujer estaba inconsciente, y refirió que supuestamente ella se había puesto violenta.

Al arribar al lugar, policías capitalinos ingresaron al inmueble con autorización de la madre de la joven y localizaron a Cielo Beanjy tendida en el piso. Paramédicos de Protección Civil confirmaron que ya no presentaba signos vitales y que tenía diversas lesiones en el cuerpo.

El hombre fue detenido en el sitio y trasladado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Paramédicos de Protección Civil confirmaron que Cielo Beanjy ya no presentaba signos vitales y que tenía diversas lesiones en el cuerpo. Foto: Especial

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La Fiscalía de Feminicidio de la Ciudad de México ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

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