Michael Keating, reconocido por su trabajo en series británicas como “Blake’s 7” y “EastEnders”, murió a los 79 años.

La noticia fue confirmada recientemente por su representante, Dan Ireson, quien informó en un comunicado enviado a USA TODAY que el intérprete falleció “pacíficamente en casa” el pasado 26 de abril, tras luchar contra la demencia.

Keating, quien también colaboró en proyectos en audio de “Doctor Who”, fue despedido en el sitio oficial de la franquicia, donde lo describieron como uno de los “rostros más queridos de la ciencia ficción británica”.

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¿Quién fue Michael Keating?

El londinense comenzó su trayectoria artística entre las décadas de 1960 y 1970 con apariciones en títulos como “Merry-Go-Round”, “The Dragon’s Opponent” y “Special Branch”. Sin embargo, alcanzó la fama internacional gracias a la serie espacial “Blake’s 7” de la BBC.

Dentro de la producción dio vida al ladrón Vila Restal entre 1978 y 1981 y se convirtió en el único integrante del elenco que apareció en los 52 episodios del programa, según “The Independent”. Décadas después retomó el personaje en distintas series de podcasts inspiradas en la franquicia.

Peter Anghelides, productor de audio de “Blake’s 7”, recordó al intérprete en un comunicado difundido por Big Finish Productions: “Solía sentarme al fondo de la sala de control de Audio Sorcery riéndome a carcajadas por su impecable sentido del humor durante nuestras grabaciones”.

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Además, entre 2005 y 2017 participó en “EastEnders” como el reverendo George Stevens, uno de los personajes más recordados por los seguidores de la serie.