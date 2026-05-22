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"La bola negra", la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo que se ha presentado en la competición del Festival de Cannes, ha desatado una guerra de pujas para hacerse con su distribución en Estados Unidos, según informó este viernes la revista especializada Variety.
Entre los postores están A24, Mubi y Netflix, que se han interesado por el filme después de que el filme recibiera aplausos durante más de 15 minutos en su estreno de gala en Cannes.
A24 es la distribuidora favorita del cine independiente pero no suele ocuparse de películas que no son en inglés, por lo que su movimiento ha sorprendido a la industria.
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Mientras que Mubi sí apuesta por producciones en lengua no inglesa y Netflix tiene muy desarrollada la promoción de películas nacionales.
El interés por esta película supone la segunda gran puja del festival, tras la del filme "Club Kid2 de Jordan Firstman, que finalmente fue adquirido por A24 por 17 millones de dólares.
"La bola negra" cuenta tres historias entrelazadas de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas: 1932, 1937 y 2017 y está inspirada en la obra inacabada del mismo título de Federico García Lorca.
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Los protagonistas son el músico Guitarricadelafuente, en su debut como actor, Carlos González y Milo Quifes, mientras que en papeles secundarios están Miguel Bernardeau, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close. La película se estrena en España el 2 de octubre.
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