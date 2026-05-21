[Publicidad]
Demi Moore ha lucido en el Festival de Cannes al menos seis looks, y el de hoy cautivó por completo al lucir una corta cabellera, contrario a su imagen y a cómo se había presentado en esta edición del certamen francés.
La actriz de 63 años ha dado de qué hablar por su delgada apariencia, calificada por muchos como "poco sana"; aunque algunos aseguran que está bien y que ella siempre ha sido una mujer delgada, su apariencia ha sido un tema constante recientemente, se cuestiona la delgadez extrema y la fuerte presión estética en Hollywood.
Muchos internautas y medios de comunicación asocian su rápida pérdida de peso con el probable uso de medicamentos de moda para adelgazar. Se ha popularizado el término "cara Ozempic" para describir la pérdida de grasa facial que se observa en su rostro.
Lee también Demi Moore alerta por su delgadez: "Soy tu fan, pero esto es definitivamente preocupante"
Tras comentarios que describían sus brazos como "tonificados", profesionales de la salud y la nutrición en plataformas como Instagram denunciaron que no se trata de musculatura, sino de un estado alarmante de inanición o pérdida severa de masa muscular (sarcopenia).
Demi Moore, impacta en Cannes
Demi Moore, miembro del jurado de la Palma de Oro en esta edición, llegó a la proyección de la película "La Bola Negra"; la protagonista de "La sustancia" lució un vestido color azul que combinó con un gran collar en color plata.
Lee también Demi Moore impacta con nuevo look: "¡te quitaron 20 años de encima!"
Durante su paso por la alfombra sonrió a los fotógrafos y dio de qué hablar por no aparecer con su larga cabellera, sino con un look de cabello al nivel de los hombros, un estilo con el que, para algunos, Demi se ve más jovial.
Lee también Jim Carrey, ¿qué le pasó al rostro del actor?
rad
[Publicidad]
Más información
Mundo
Trump revive amenaza de intervención militar en Cuba; "parece que seré yo quien lo haga", dice
Metrópoli
Congreso de la CDMX aprueba castigar phishing o fraude digital; darán hasta 9 años de cárcel
Estados
Exigen liberación de Macario García, dirigente del MULTI; toman carreteras y centros de Justicia de Oaxaca
Estados
Denuncian presunta tortura de agentes en Chiapas; videos exhiben operativo contra robo de vehículos en Tuxtla Gutiérrez
Sección
Hallan cuerpo con característica de Blanca Adriana, desaparecida tras acudir a cirugía estética en clínica de Puebla
Sección
EU desvía vuelo de Air France a Canadá por temor al ébola: pasajero del Congo no puede ingresar por restricciones
Sección
¡Nuevo golpe para Maribel Guardia! Pierde tutela del hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón
Sección
¡Increíble! Nueva York venderá boletos del Mundial 2026 por solo 50 dólares