Demi Moore ha lucido en el Festival de Cannes al menos seis looks, y el de hoy cautivó por completo al lucir una corta cabellera, contrario a su imagen y a cómo se había presentado en esta edición del certamen francés.

La actriz de 63 años ha dado de qué hablar por su delgada apariencia, calificada por muchos como "poco sana"; aunque algunos aseguran que está bien y que ella siempre ha sido una mujer delgada, su apariencia ha sido un tema constante recientemente, se cuestiona la delgadez extrema y la fuerte presión estética en Hollywood.

Muchos internautas y medios de comunicación asocian su rápida pérdida de peso con el probable uso de medicamentos de moda para adelgazar. Se ha popularizado el término "cara Ozempic" para describir la pérdida de grasa facial que se observa en su rostro.

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Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP.

Tras comentarios que describían sus brazos como "tonificados", profesionales de la salud y la nutrición en plataformas como Instagram denunciaron que no se trata de musculatura, sino de un estado alarmante de inanición o pérdida severa de masa muscular (sarcopenia).

Demi Moore, impacta en Cannes

Demi Moore, miembro del jurado de la Palma de Oro en esta edición, llegó a la proyección de la película "La Bola Negra"; la protagonista de "La sustancia" lució un vestido color azul que combinó con un gran collar en color plata.

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La actriz y productora estadounidense Demi Moore, miembro del jurado, llega a la proyección de la película "La Bola Negra" en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. Foto de Olivier CHASSIGNOLE / AFP.

Durante su paso por la alfombra sonrió a los fotógrafos y dio de qué hablar por no aparecer con su larga cabellera, sino con un look de cabello al nivel de los hombros, un estilo con el que, para algunos, Demi se ve más jovial.

Foto: EFE/EPA/TERESA SUAREZ.

Foto: Valery HACHE / AFP/EFE/EPA/TERESA SUAREZ.

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