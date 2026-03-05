Más Información

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

Hallan una de las mayores necrópolis de la antigua Roma; conserva esqueletos, pinturas y mosaicos

Fallece António Lobo Antunes a los 83 años; autor clave de la narrativa portuguesa moderna

“El terrorismo viene ahora del poder”: Luis de Tavira 

Élmer Mendoza gana el Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, por sus aportaciones al género de la novela negra

Dan voz a compositores marginados históricamente en el ciclo "Jóvenes Directoras Latinoamericanas"

está dando de qué hablar en días recientes, no solo por aparecer con el cabello corto, toda una sorpresa para sus más de 6 millones se seguidores en Instagram donde las fotos se viralizaron, también por su delgada figura que ha alertado a sus fans.

La actriz de 63 años está recibiendo comentarios en su cuenta de Instagram, en la publicación donde colgó varias fotos de cómo lució en la reciente entrega de los .

Demi Moore recibe comentarios por la delgadez que se observa en estas fotografías. Instagram demimoore
Las fotografías causaron reacciones de alerta en varios cibernautas que opinan que Demi ya no debería adelgazar más, pues luce hermosa; entre los mensajes que se leen en la cuenta de la actriz de "La Sustancias", son:

"Gran fan, pero esto es definitivamente preocupante". "Por favor Demi deja de estar orgullosa de estar así de flaca. Para ti, esto podría ser una 'tendencia' o un 'éxito' actual, pero las chicas nunca deberían tomar esto como un modelo a seguir. ¡Tienes responsabilidad!". "Que las mujeres se encojan, física o energéticamente, no es lo habitual. Perder, curvas, vitalidad, presencia… eso es atemporal. Espero que te ayuden. Te mando amor y luz". "Eres hermosa pero demasiado delgada ahora", se lee entre los comentarios.

Demi Moore cuando formó parte del elenco de "Hospital General" en la década de los ochenta y en 2026, respectivamente. Foto: IMDB/Instagram demimoore
En el debate, incluso, se mencionó la sarcopenia, la pérdida progresiva y generalizada de masa, fuerza y funcionalidad muscular esquelética asociada al envejecimiento, acelerada por la inactividad y mala nutrición.

No es la primera vez que se habla de la delgadez de la actriz, sin embargo, sus recientes apariciones han llamado la atención, y surgen especulaciones sobre posibles dietas muy rigurosas o la presión de la industria por conservar una figura juvenil.

Demi Moore asiste a la colección Gucci Otoño/Invierno 2026-2027 presentada en Milán, Italia. Instagram demimoore
