La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

Fernando Sampietro: la pintura al servicio de la mente

Vivir el mundo como lo hacen las lobas: entrevista a la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert

Todo por no tomar pulque

El silencioso terror de las puertas

Esta noche se llevan a cabo los , otorgado por el y, mientras "One battle after another" se perfila como la cinta que podría llevarse más galardones, la serie "The Studio" ha sorprendido por la gran aceptación que ha recibido su producción.

Te mostramos las categorías que ya cuentan con ganador:

-Conjunto de especialistas en una serie de televisión:

“The Last of Us” (HBO Max)

-Actriz en una película para televisión o miniserie:

Michelle Williams, “Morir por sexo” (FX)

-Actor masculino en una película para televisión o miniserie:

Owen Cooper, “Adolescencia” (Netflix)

-Actriz en una serie de comedia:

Catherine O'Hara, “The Studio” (Apple TV)

-Actor masculino en una serie de comedia:

Seth Rogen, “The Studio” (Apple TV)

32 edición de los SAG Awards. Foto: AP / Chris Pizzello
32 edición de los SAG Awards. Foto: AP / Chris Pizzello

-Actriz en una serie dramática:

Keri Russell, “The Diplomat” (Netflix)

-Actor masculino en una serie dramática:

Noah Wyle, “The Pitt” (HBO Max)

-Reparto en una serie de comedia:

“The Studio” (Apple TV)

-Reparto en una serie dramática:

“The Pitt” (HBO Max)

-Conjunto de especialistas en una película:

“Misión: Imposible — El ajuste de cuentas final” (Paramount Pictures)

-Actor masculino en un papel secundario:

Sean Penn, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

-Actriz en un papel principal:

Jessie Buckley, “Hamnet” (Focus Features)

-Actor masculino en un papel principal:

Michael B. Jordan, “Pecadores” (Warner Bros.)

-Reparto en una película:

"Pecadores” (Warner Bros.)

