La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

Fernando Sampietro: la pintura al servicio de la mente

Vivir el mundo como lo hacen las lobas: entrevista a la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert

Todo por no tomar pulque

El silencioso terror de las puertas

, y son algunas de las actrices que se pasean por la alfombra roja de los, los premios otorgados por el Sindicato de Actores de Cine y Televisión; como ha sucedido en otras grandes premiaciones, "One battle after another" ("Una batalla tras otra") es la película que cuenta con más nominaciones; está considerada en siete categorías.

Otras artistas que se dieron cita en el Shrine Auditorium y Expo Hall, en Los Ángeles, son Kristen Dunst, Kate Hudson y Mia Goth.

Kristen Dunst, Kate Hudson y Mia Goth. Fotos. AP / Chris Pizzello
Teyana Taylor en la alfombra roja de los SAG Awards. Foto: AP / Richard Shotwell
Aunque Teyana Taylor no está nominada, pertenece al elenco de "One battle after another", la cinta de Paul Thomas Anderson que, como esta noche, se prevé como la cinta favorita para ganar la categoría de Reparto / Mejor elenco de película, también es la predilecta para los premios Oscar.

Eiza González en la alfombra roja de los SAG Awards. Foto: AP / Jordan Strauss
Eiza González, aunque no está nominada, hizo una entrada triunfal, luciendo un vestido negro escotado que resaltó su figura y reafirmó su lugar como uno de los referentes de estilo en la industria cinematográfica.

Emma Stone y Dave McCary en la alfombra roja de los SAG Awards. Foto: AP / Jordan Strauss
A su vez, Emma Stone, protagonista de "Bugonia", fue acompañada de su pareja, Dave McCary; la actriz está nominada en la categoría Actriz en un papel principal.

Timothee Chalamet está nominado como Actor masculino en un papel principal por su actuación en "Martin Supreme".

Timothee Chalamet en la alfombra roja de los SAG Awards. Foto: AP / Jordan Straus
