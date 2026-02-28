El nombre del actor Jim Carrey se ha vuelto tendencia en las horas recientes después de recibir el César de honor en una gala plagada de guiños a su carrera, sin embargo lo que ha dado de qué hablar es el rostro de la estrella de cine de 64 años.

"¿Qué le pasó a su rostro?", es al pregunta que muchos se hacen en redes, donde comparan fotos del Jim del pasado con el Jim de ahora, y es que los pómulos del nacido en Ontario, Canadá han desatado versiones de que se ha sometido a algún tratamiento estético.

Cibernautas han calificado de "irreconocible" su apariencia, dicen que "no luce ni suena igual".

"Parece haberse hecho un lifting facial, bótox y posiblemente más cirugía de Platón. Definitivamente no parece el mismo a menos que le examines la cara para ver los detalles. El problema es que su aspecto cómico ha cambiado por completo, jaja", escribe un cibernauta.

Jim Carrey en 2011 y en 2026, respectivamente. Foto: Archivo AP/Aurelien Morissard, AP.

El rostro de Jim Carrey que ha dado de qué hablar. El actor recibió un premio César de honor en la edición número 51 de los galardones más importantes del cine francés. Foto: AP/Thomas Padilla.

Carrey fue homenajeado y recibió el César de honor, y sobre el escenario habló de lo que significa para él ser actor:

"Cada personaje que encarnas es como la arcilla del escultor", que le da forma desde el "fondo de su corazón", afirmó el cómico de origen canadiense y nacionalizado estadounidense.

En un esforzado discurso en francés, en el que no dejó de mencionar a su familia ni a sus antepasados que dejaron la francesa Saint-Malo por Canadá, aseguró que "si quieres que la fortuna te sonría, sonríele primero".

"Es difícil pero hay que intentarlo", animó.

Carrey fue presentado en el escenario por Michel Gondry , quien lo dirigió en “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”, una película que muchos consideran el mejor trabajo dramático del actor.

Uno de los momento que causó comentarios, fue cuando Jim mencionó:

"Gracias a mi sublime compañera, Min Ah . Te amo".

