París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que está "harto de las escenas de violencia inaceptables" vistas el sábado en París y otras ciudades francesas tras el triunfo europeo del PSG y agradeció el trabajo de las fuerzas del orden.

"Desgraciadamente, hemos visto, y no me quiero habituar a eso, escenas de violencia inaceptables en París y otras ciudades", dijo Macron, en sus primeras palabras nada más recibir en el Palacio del Elíseo a los jugadores y al cuerpo técnico del PSG, recién consagrados campeones de la Champions.

La violencia callejera "no es futbol", aclaró el presidente francés, quien agradeció la labor de su ministro del Interior, Laurent Nuñez, de los prefectos y del conjunto de cuerpos policiales.

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Macron aseguró que no volverá a tolerar situaciones así, pues es el segundo año consecutivo que suceden graves incidentes en Francia, sobre todo en París, tras el triunfo europeo del PSG.

Los festejos dejaron un fallecido y dos heridos de gravedad, un balance similar al del año pasado-, además de casi 500 detenidos solo en la capital.

En toda Francia, resultaron heridos 57 policías y 219 participantes. También se han registrado destrozos materiales aún por evaluar.

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Sin embargo, el alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, relativizó los disturbios en la ciudad.

"En la inmensa mayoría de los casos, la gente vivió esto en familia, con amigos. Fue una fiesta extraordinaria y los incidentes al margen de los grandes eventos hace siglos que existen", declaró el alcalde en una entrevista al canal BFMTV.

Grégoire indicó que también ha influido la "repercusión mediática" de los festejos, junto a "la obsesión de estos alborotadores que vienen a destrozar y que se graban a sí mismos en las redes sociales".

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Una enorme multitud de seguidores se reunió pacíficamente hoy cerca de la Torre Eiffel para celebrar el segundo título consecutivo del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, en un ambiente totalmente contrastante con el de anoche.