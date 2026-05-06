Manuel Neuer reconoce superioridad del PSG: "Tuvieron más instinto asesino"

Manuel Neuer, portero y capitán del Bayern Múnich, dijo este miércoles que la semifinal en la que su equipo terminó eliminado de la Liga de Campeones ante el PSG se debió ante todo a que el equipo francés había tenido más "instinto asesino" en el área contraria.

"No tuvimos esta noche suficiente instinto asesino. No veo que hayamos tenido grandes posibilidades, pero hubiéramos podido aprovechar alguna situación como ellos aprovecharon la suya al comienzo del partido", dijo a la plataforma DAZN.

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El gol de Harry Kane hubiera podido darle la vuelta a la eliminatoria, pero, dijo Neuer, "llegó demasiado tarde".

"A una situación así me refería que nos diera nuevo impulso, pero llegó demasiado tarde", sostuvo Neuer.

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El Bayern quedó eliminado con el empate 1-1 y tras haber perdido en la idea por 5-4 en el Parque de los Príncipes.

Manuel Neuer es uno de los jugadores más emblemáticos en la historia reciente del Bayern Múnich, club con el que ha construido una trayectoria repleta de éxitos desde su llegada en 2011.

A nivel internacional, Neuer también ha dejado una huella imborrable con el Bayern, siendo protagonista en la conquista de la UEFA Champions League, particularmente en la temporada 2019-2020, cuando el club firmó un histórico triplete. A esto se suman títulos como la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, consolidando su legado como uno de los porteros más laureados de todos los tiempos.