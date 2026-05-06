Concachampions: Toluca vs LAFC – EN VIVO – Vuelta – Semifinales

Para el Toluca, este es el “partido más importante de la temporada” porque se juega la posibilidad de acceder a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Su director técnico, Antonio Mohamed, ha declarado, en más de una ocasión, que el principal objetivo de la institución escarlata es conquistar el trofeo de la Concachampions.

Así se lo trazaron desde el inicio de semestre y, por tal motivo, esta noche los Diablos Rojos no tienen permitido fallar ante Los Angeles FC.

Hoy, el conjunto choricero tiene que derrotar sí o sí al LAFC en el estadio Nemesio Diez, para clasificar la disputa por el título del certamen internacional.

En el mismísimo infierno y con el apoyo de su siempre fiel afición, buscará el otro boleto que le permita enfrentarse a los Tigres en el duelo definitivo.

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Para conseguir dar ese paso importante, el Toluca deberá imponerse por la mínima a la escuadra angelina, gracias a que el partido de ida en el BMO Stadium sólo lo perdió por una diferencia de un gol.

La anotación que consiguió Jesús Angulo en Estados Unidos le permite a los Diablos Rojos no tener una misión tan complicada esta noche; aunque, deberá evitar que los dirigidos por Marc Dos Santos marquen en La Bombera porque complicaría la obtención de su boleto a la final.

El tanto de visitante es más que importante en la Copa de Campeones de la Concacaf, por lo que la escuadra del Turco deberá defender de la mejor forma posible su portería de los jugadores ofensivos del rival.

Heung-min Son, David Martínez, Denis Bouanga, Timothy Tillman y Stephen Eustaquio encabezan la ofensiva de esta equipo, por lo que zaga escarlata deberá estar bastante atenta.

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El Toluca se juega esta noche la posibilidad de alcanzar se sexta final en el torneo de la Concacaf, donde podría buscar sumar su sexto título.

Cabe resaltar que la última vez que salió campeón fue en la edición de 2003, cuando derrotó al Morelia, y que no llega a una final desde 2014, cuando cayó a manos del Toluca.

Sin Alexis Vega ni Jesús Gallardo, los Diablos Rojos salen a luchar al Nemesio Diez por su boleto a la disputa por el trofeo de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Sigue aquí el minuto a minuto del Toluca vs Los Angeles FC de la Concachampions