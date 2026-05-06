Jugadores de Chivas viajan para iniciar la concentración de la Selección Mexicana, tras polémicas horas

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A través de su cuenta de Instagram, Luis Romo compartió una fotografía en compañía de Raúl Rangel, Armando González y Roberto Alvarado. Los cuatro futbolistas de Chivas ya viajan para iniciar la concentración de la Selección Mexicana, convocada por el estratega Javier Aguirre.
En breve más información.
Luis Romo, Armando González, Raúl Rangel y Roberto Alvarado - Foto: @luis.romo3 en Instagram
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