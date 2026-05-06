Más Información

Jugadores de Chivas viajan para iniciar la concentración de la Selección Mexicana, tras polémicas horas

Jugadores de Chivas viajan para iniciar la concentración de la Selección Mexicana, tras polémicas horas

Toluca confirma que no utilizará a Alexis Vega y Jesús Gallardo; reportarán con la Selección Mexicana

Toluca confirma que no utilizará a Alexis Vega y Jesús Gallardo; reportarán con la Selección Mexicana

Así se jugará la final de la Champions League; PSG y Arsenal definirán al campeón

Así se jugará la final de la Champions League; PSG y Arsenal definirán al campeón

Lionel Messi recibió la visita de Quico, Carlos Villagrán: "Te voy a defender toda la vida"

Lionel Messi recibió la visita de Quico, Carlos Villagrán: "Te voy a defender toda la vida"

Carlos Acevedo ignora polémicas y se pone a la orden de Javier Aguirre: "Estoy feliz de hacer las cosas bien"

Carlos Acevedo ignora polémicas y se pone a la orden de Javier Aguirre: "Estoy feliz de hacer las cosas bien"

A través de su cuenta de Instagram, Luis Romo compartió una fotografía en compañía de Raúl Rangel, Armando González y Roberto Alvarado. Los cuatro futbolistas de Chivas ya viajan para iniciar la concentración de la Selección Mexicana, convocada por el estratega Javier Aguirre.

En breve más información.

Luis Romo, Armando González, Raúl Rangel y Roberto Alvarado - Foto: @luis.romo3 en Instagram
Luis Romo, Armando González, Raúl Rangel y Roberto Alvarado - Foto: @luis.romo3 en Instagram

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS