Toluca confirma que no utilizará a Alexis Vega y Jesús Gallardo; reportarán con la Selección Mexicana

La presencia de Alexis Vega y Jesús Gallardo en el entrenamiento del Toluca, un día antes de que comenzara la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), provocó polémica e incertidumbre en nuestro balompié nacional.

Luego de una turbulenta noche, todo parece indicar que la calma ha vuelto al seno del Tricolor y que todo se llevará a cabo tal y como se había estipulado desde un principio.

Esta noche, en el CAR, reportarán los 20 futbolistas de la Liga MX que fueron convocados por Javier Aguirre para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, sin ninguna excepción.

De esta manera, los dos jugadores de los Diablos Rojos estarán presentes en las instalaciones del Tri para ponerse a las órdenes del Vasco.

Así lo confirmó la propia institución escarlata, a través de un comunicado, en sus redes sociales este mismo miércoles 6 de mayo.

“Ante el reciente comunicado de la FMF, el Deportivo Toluca ha decidido apoyar a sus seleccionados y a la Selección Mexicana, aún en contra de su propio interés. El Club liberará y prescindirá de ellos para el compromiso crucial que tiene esta noche”, publicó.

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Comunicado de Toluca - Foto: @TolucaFC en X

De esta manera, el extremo y el lateral no podrán estar disponibles para jugar con el conjunto choricero, en la vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, esta noche contra Los Angeles FC.

No obstante, la cúpula del bicampeón del futbol mexicano señaló que “actuó en todo momento conforme al acuerdo de la Asamblea de Dueños y apegado al reglamento de la propia Federación Mexicana de Futbol (FMF)”.

“Se solicitó con anticipación una autorización específica para que los posibles seleccionados pudieran presentarse en la semifinal de vuelta de la Concacaf, dado que no contravenía lo acordado y la validación fue otorgada por la máxima autoridad de la Liga MX y la FMF”, detalló.

Además, el Toluca reiteró “el apoyo y compromiso absoluto que históricamente ha tenido con el futbol mexicano”, así como que su intención de “no querer afectar la carrera” de sus futbolistas.

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Cabe resaltar que, a mediodía, Alexis Vega y Jesús Gallardo abandonaron la concentración de los Diablos Rojos para emprender su viaje rumbo a la Ciudad de México y reportarse con la Selección Mexicana.

De esta manera, ambos jugadores se presentarán en las instalaciones del CAR esta misma noche, como se había contemplado desde un principio y no podrán ayudar al Toluca a buscar su clasificación a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf.