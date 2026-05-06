Así se jugará la final de la Champions League; PSG y Arsenal definirán al campeón

Este miércoles el París Saint-Germain empató con el Bayern Múnich, pero le alcanzó con el marcador global para avanzar a su segunda final de Champions League consecutiva, donde enfrentará al Arsenal de la Premier League, después de que estos eliminaran al Atlético de Madrid en Londres.

En el caso de los dirigidos por Luis Enrique, esta será su tercera final de Europa, en busca de su segunda estrella tras vencer por goleada al Inter de Milán la edición pasada.

Los 'Gunners' tampoco son nuevos en este escenario, aunque será su segunda visita a la final de la Champions, después de la derrota en la edición 2005-06 contra el FC Barcelona.

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A continuación, te presentamos todos los detalles para que sepas cuándo, dónde y a qué hora ver la final de la Champions League 2026.

TODO LO QUE DEBES SABER DE LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Día: sábado 30 de mayo

Horario: 10:00 horas

Sede: Budapest, Hungría

Transmisión: TNT Sports y HBO Max

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