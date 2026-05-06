Guerreros de Oaxaca están listos para presentar el estadio Yu’Va, “el más bonito del mundo”

Con motivo de su 30 aniversario, los Guerreros de Oaxaca inaugurarán el nuevo estadio Yu’Va, que promete ser “el más bonito del mundo”, según Isabel Grañén Porrúa, esposa de Alfredo Harp Helú, propietario del equipo.

En un evento llevado a cabo en el Museo Diablos, aprovechando que los escarlatas le prestaron el inmueble a los Guerreros, Grañén Porrúa presentó los avances del estadio, que debe inaugurarse el próximo 22 de mayo.

El nombre Yu’Va tiene su origen en la lengua mixteca y significa "Juego de Pelota”, pero ese no es el único símbolo oaxaqueño presente en el estadio que tendrá capacidad para 8 mil espectadores. En el mismo terreno habrá un planetario, que proyecta una constelación de la fecha en la que se fundaron los Guerreros, una biblioteca, un museo y hasta 18 palcos.

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“El epicentro donde Oaxaca vuelve a sentir” es el lema del mismo, y Grañén Porrúa destacó que “el estadio va dejando muchas huellas que lo hacen diferente, propio, no deja de ser un museo. Todo el estadio va a contemplar áreas verdes, ajardinadas, con flora, pensada específicamente para que haya vida y que sea el estadio más bonito del mundo”.

Aunque está planeado que el estadio abra sus puertas durante la conmemoración del 30 aniversario de la institución en la serie contra los Conspiradores de Querétaro, Isabel mencionó que “estamos en una carrera contra el tiempo para que pueda estar listo”.

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Está pensado para que sea un estadio 100 por ciento sustentable, y contará con detalles del icónico artista plástico Fernando Toledo en las rejas que lo rodeen.

“Este es un sueño de Alfredo, en Oaxaca todo el mundo habla del estadio, se quedan asombrados que de donde antes no había nada ahora es un templo bélico. Es una apuesta urbanística muy importante para el estado”, agregó Isabel.