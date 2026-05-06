Toluca humilla al LAFC y se enfrentará a Tigres en la final de la Concachampions

“El jugador número 12 siempre ha sido fundamental”, sentenció con plena confianza Antonio Mohamed antes de afrontar el partido más importante de su temporada. El Turco tenía razón.

En un pletórico estadio Nemesio Diez, convertido en una auténtica caldera, el Toluca aplastó (4-0) al LAFC y clasificó a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf, gracias a un marcador global de 5-2.

Los Angeles bajaron al infierno y se les aparecieron los Diablos Rojos, quienes no tuvieron piedad de ellos.

Ahora, el equipo escarlata enfrentará a los Tigres en la disputa por el título de la Concachampions; será a un solo partido, que se jugará en la Bombonera el 30 de mayo.

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Hasta los minutos finales del encuentro, el marcador del segundo capítulo no había reflejado lo que sucedió dentro del terreno de juego, a lo largo de los 90 minutos.

De no haber sido por el portero francés Hugo Lloris, la escuadra mexiquense le hubiera llenado la canasta a Marc Dos Santos y sus dirigidos desde antes, pero tuvo que ser paciente.

Sin embargo, el campeón del mundo apareció en los momentos más oportunos y evitó la caída de su marco en más de una ocación. Hizo todo lo posible por mantener su vaya invicta.

Desde el primer minuto, el Toluca salió convencido de atacar por todos los medios. Era consciente de que necesitaba abrir el marcador para mantener viva la eliminatoria. Hasta que apareció Helinho.

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El atacante brasileño aprovechó una pena máxima, señalada al inicio del segundo tiempo, y rompió el cero (49') en La Bombonera. El inmueble escarlata explotó.

Nueve minutos después (58'), Everardo López selló el boleto a la final, con un la extraordinaria anotación, desde fuera del área.

A pesar de la ventaja en el global y de que el representante de la Major League Soccer (MLS) tenía que anotarles dos goles, los Diablos Rojos no se conformaron y fueron por más. No fallaron.

En la recta final, Paulinho se despachó con un doblete (92'y 94') y redondeó la gran actuación del bicampeón del futbol mexicano. El portugués tenía que unirse a la fiesta escarlata.

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Con una goleada ante un poderoso club de la MLS, el Toluca se instaló en la final de la Concachampions y luchará por el ansiado trofeo ante un viejo conocido: los Tigres de Guido Pizarro.

Después de 12 años, los Diablos Rojos regresaron a una final y buscarán su tercer título en este certamen. Lo mejor, lo intentarán en su propia casa.