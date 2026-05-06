Selección Mexicana "presume" armonía en su concentración, rumbo al Mundial de 2026

Luego de horas de incertidumbre y versiones encontradas alrededor de la Selección Mexicana, el ambiente que parecía fracturado comienza a recomponerse.

Las dudas sobre el compromiso de algunos futbolistas, e incluso el temor de que ciertas ausencias, encendieron las alarmas en el entorno del Tricolor, justo en un momento clave de preparación. Sin embargo, con el paso de las horas y el cumplimiento del plazo establecido por el cuerpo técnico de Javier Aguirre para reunir al grupo en el Centro de Alto Rendimiento, el episodio parece quedar en el olvido.

A través de sus redes sociales, el Tricolor compartió una fotografía en la que se aprecia a todos los convocados por Javier Aguirre con buen ánimo, reflejando un ambiente positivo y listos para encarar esta nueva etapa con miras al debut ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.

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“Este miércoles por la noche inició la concentración de la Selección Nacional de México de cara a la Copa del Mundo 2026”, se lee en la publicación en la que destacan, en primer plano, Alexis Vega, de Toluca, y Roberto Alvarado, de Chivas, clubes que en las últimas horas llamaron la atención tras emitir comunicados en sus redes sociales.

La imagen, que rápidamente se volvió viral, generó de inmediato reacciones entre los usuarios, quienes expresaron su inconformidad por el manejo de la situación, llegando incluso a pronosticar un panorama complicado para el combinado nacional en el torneo de la FIFA.

A partir de este jueves, el grupo de futbolistas contemplados para el Mundial, junto con los jóvenes que se encuentran en el radar de Rafael Márquez rumbo al próximo ciclo mundialista, comenzará los trabajos con el objetivo de afinar el entendimiento dentro de la cancha.

Todo ello, a la espera de que se integren los jugadores que militan en el extranjero, quienes se sumarán una vez que concluyan sus respectivas temporadas y cumplan con sus periodos vacacionales obligatorios.

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