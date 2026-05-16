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Seis personas fueron detenidas el viernes en después de desplegar una bandera palestina en el primer piso de la Torre Eiffel, de acuerdo con una fuente policial.

Poco antes de las 15H00 GMT del viernes, la policía fue alertada sobre personas que exhibían una bandera palestina de 4x3 metros en el emblemático monumento de la capital francesa, tras haber subido al techo del restaurante "Madame", situado en el primer piso.

Esta acción, reivindicada por el movimiento ecologista Extinction Rebellion, tenía como objetivo conmemorar la Nakba, "catástrofe" en árabe, durante la cual alrededor de 760 mil árabes palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares durante la creación del Estado de Israel en 1948.

Los activistas de Extinction Rebellion fueron detenidos por "intrusión no autorizada en un sitio clasificado" y por "poner en peligro la vida de terceros", añadió la fuente policial.

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