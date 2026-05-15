Este viernes arribaron a la bodega del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) las boletas electorales y diversa documentación electoral que serán utilizadas durante la jornada del próximo 7 de junio de 2026, en donde se renovará el Congreso estatal.

La documentación electoral fue producida por la empresa LITHO FORMAS S.A. de C.V., con sede en el Estado de México, encargada de la elaboración de las boletas electorales para la elección de diputaciones locales. En total, se recibieron más de 2 millones 586 mil boletas destinadas a garantizar el voto de la ciudadanía coahuilense mediante la modalidad de voto convencional.

En Coahuila se elegirán 16 diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y nueve por el principio de representación plurinominal.

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Además de las boletas electorales, también se recibieron actas de la jornada electoral, clasificación y conteo, y constancia de clausura de casilla. | Foto: Especial.

Asimismo, el Instituto recibió 181 boletas destinadas para la modalidad de voto anticipado y 2 mil 378 boletas para garantizar el ejercicio del voto de personas en prisión preventiva, en cumplimiento de los mecanismos de inclusión y participación ciudadana establecidos en la normatividad electoral.

Además de las boletas electorales, también se recibió diversa documentación indispensable para el desarrollo de la jornada, entre la que destacan las actas de la jornada electoral, clasificación y conteo, y constancia de clausura de casilla; hojas de incidentes; carteles de resultados; bolsas para resguardo de boletas y votos; sobres para expedientes de casilla; así como formatos y recibos necesarios para la operación de las mesas directivas de casilla.

Por otra parte, los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral en Coahuila aprobaron la instalación de 4 mil 275 mesas directivas de casilla en la entidad, de las cuales mil 870 serán básicas, 2 mil 373 contiguas, 17 extraordinarias y 15 especiales, estas últimas con modalidad de voto mediante urna electrónica.

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JACL