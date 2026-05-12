Coahuila. - Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, pidió cerrar filas en torno al caso de Altos Hornos de México pues advirtió que existen “políticos oportunistas” que buscan capitalizar el descontento social.

Dijo que se necesita cerrar filas entre los gobiernos y los trabajadores para concretar una ruta de reactivación que no se prolongue por décadas, como en otras empresas.

“A mí sí me interesa muchísimo que se arregle, a la presidenta le interesa mucho, a ellos les interesa, pero hay otros políticos que les interesa que siga el conflicto y a veces no se dan cuenta que se le están atravesando el camino a la presidenta cuando son casi del mismo movimiento”, comentó Jiménez Salinas.

Las declaraciones del gobernador surgen un día después del bloqueo carretero de un grupo de extrabajadores quienes exigieron celeridad en la definición de la situación de la siderúrgica, lo que ocasionó que elementos de la policía Estatal los desalojaran con el uso de la fuerza.

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Sin embargo, el mandatario estatal mencionó que no se debe de dejar entrar a nadie de los que no tienen nada que ver con el caso y exhortó a seguir trabajando en equipo para fortalecer la reactivación.

Aseguró que la gente se da cuenta de quiénes son los que se están aprovechando del tema. “Hacen posicionamientos, hacen reunioncitas, pero en la práctica no abonan en anda Nada más traen ahí el conflicto y a beneficio de ellos”, comentó.

Gobernador de Coahuila llama a cerrar filas en caso Altos Hornos; advierte no permitir entrada de "políticos oportunistas". Foto: Especial.

Señaló que la solución definitiva depende de un esquema financiero atractivo planteado por la federación, que brinde certeza a los inversionistas interesados en la empresa.

“Hay interesados, pero también los comentarios son que el gobierno federal tiene que hacer un gran esquema financiero, pues al final de cuentas un empresario invierte donde va a haber ganancias, no invierten para perder dinero”, expuso.

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Acierto, decisión de mantener ciclo escolar

El gobernador Manolo Jiménez calificó como un acierto la decisión de mantener el ciclo escolar original, tras la incertidumbre generada por la propuesta del gobierno federal de modificar la fecha de inicio de clases.

El mandatario estatal señaló que este consenso fue lo mejor para la entidad, ya que el cambio hubiera provocado una "discusión bizantina" y una gran inquietud a nivel nacional.

Según el gobernador, si se hubiera permitido el retraso de cinco semanas, los niños que cambian de grado habrían enfrentado un rezago educativo significativo, ya que no habría forma de reponer ese tiempo lectivo. Además del aspecto técnico y de aprendizaje, el mandatario subrayó que mantener las fechas originales facilita la planeación logística de las familias coahuilenses.

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