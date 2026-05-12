Culiacán, Sin. 12 mayo. - Con auxilio de la Interpol y el ICE, en ciudades distintas de los Estados Unidos fueron detenidas dos personas requeridas por las autoridades judiciales de Sinaloa por sus probables participaciones en los delitos de violación equiparada y agravada y violación agravada por razón de parentesco.

La Fiscalía General del estado informó que, en la ciudad de Phoenix, Arizona de la Unión Americana fue localizado, José Luis “N”, de 36 años de edad, acusado de su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada y agravada por razón de parentesco y afinidad.

En tanto que, en Idaho, en Estados Unidos, fue ubicado y detenido por personal de Interpol y del ICE, Marco Antonio “N” de 31 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada por razón de parentesco por afinidad.

A través de trabajos de investigación se logró la detención de ambas personas en territorio norteamericano, por lo que, bajo los convenios celebrados con Interpol, el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de Estados Unidos, en Hermosillo, Sonora, se logró su traslado a tierras sinaloenses.

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Los dos detenidos, se encuentran en reclusión provisional a disposición de los jueces de control que conocen de sus casos y emitieron las ordenes de aprehensión respectivas y que fueron ejecutadas en el extranjero,

Con estos hechos, suman cuatro personas que son requeridas por la justicia del estado y son localizados y detenidos por autoridades norteamericanas y entregados a la Fiscalía General del estado para llevarlos a juicio, en un lapso de un mes

Detienen en EU a dos acusados de violación en Sinaloa; Interpol e ICE apoyan traslado. Foto: Especial.

El pasado 23 de abril, se informó que en base a un convenio de colaboración internacional Interpol y el ICE, detuvieron en el Estado de Baja California, en los Estados Unidos, Alejandra “N”, acusada como probable responsable en el delito de desaparición cometida por particulares en la zona sur de Sinaloa.

La Fiscalía general del Estado dio a conocer que derivado de las investigaciones abiertas en el sur del estado, por el delito de desaparición, registrada en el mes de abril del 2024, se obtuvo la orden de aprehensión y los trabajos de inteligencia, permitieron ubicarla oculta en la Unión Americana

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Con la colaboración de Interpol y el ICE, se logró detener a Alejandra “N”, de 34 años de edad, la cual, luego de los trámites judiciales y diplomáticos, fue trasladada al estado y quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento en la Región Sur.

Solo hace dos días de esta acción, se dio a conocer que, con el auxilio de Interpol y personal del ICE, fue localizado y detenido en California Estados Unidos y trasladado a Sinaloa, José Gustavo “N”, acusado de su probable participación en el delito de feminicidio agravado en razón de parentesco que tuvo lugar en noviembre del 2018,

El detenido quedó internado en el centro penitenciario de Culiacán a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento de la zona centro, en espera que se fije la audiencia inicial para que defina su situación legal.

Como parte de las investigaciones relacionadas con el feminicidio, previamente fue detenido Erik José, otro de los probables implicados en este caso, cuya orden de aprehensión, se ejecutó el pasado 1 de diciembre del 2022.

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