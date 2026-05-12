Más Información
FGR reactiva caso por homicidio de Héctor Melesio Cuén; indaga intromisión del crimen en elección de Rocha Moya
Harfuch: "El Titán", detenido en Nuevo León, está ligado al contrabando de combustibles desde EU; acusa esquema de empresas fachada
Exige Hegseth a México hacer más contra las drogas "para que nosotros no tengamos que hacerlo"; reconoce "colaboración sin precedentes"
Caso huachicol fiscal: FGR alista solicitud de extradición de contralmirante Fernando Farías; Argentina rechazó deportarlo
Morena va por desafuero de Maru Campos; acusa "atropello a la soberanía nacional" por caso de agentes de la CIA en Chihuahua
Tabasco. - Un alumno de la secundaria Técnica 37, del poblado C- 34 de Huimanguillo, Tabasco, apuñaló a su maestro luego que este no lo quisiera recibir un trabajo.
Los hechos ocurrieron durante la tarde de este martes, al interior del plantel educativo, mientras se encontraban en el horario escolar. Según testigos, ante la negativa del docente de recibir la tarea del adolescente, el alumno sacó de su mochila un cuchillo y atacó por la espalda al profesor.
Ante los hechos, elementos de la Policía Municipal de Huimanguillo, arribaron al plantel educativo para atender el caso, aunque, no se ha dado a conocer la gravedad de las heridas, ni las medidas que implementarán para el joven atacante.
Lee también Samuel García presenta modernización del sistema integral de monitoreo ambiental; colocarán estación al sur de Monterrey
Cabe señalar que no es la primera vez que ocurren este tipo de agresiones físicas de alumnos contra sus maestros, el caso más sonado fue el ocurrido en 2023, cuando un estudiante del plantel 35, del Colegio de Bachilleres, en Cárdenas, atacó con un martillo a su maestro de Historia, al enterarse que lo había reprobado.
El docente recibió golpes en la cabeza, cara y cuerpo hasta quedar severamente lesionado e inconsciente, siendo trasladado a un hospital donde se atendieron heridas profundas en el ojo izquierdo y la cabeza.
Por otro lado, a pesar de que en diversas ocasiones se ha propuesto la aplicación de un operativo para la revisión de las mochilas de los alumnos al ingresar al plantel, la Asociación de Padres de Familia, se ha opuesto al considerar una invasión a la intimidad y violación a sus derechos, incluso hay una iniciativa de Ley para legalizar este operativo, pero se encuentra estancada en el Congreso.
Tras explosión en la refinería de Salina Cruz, cuatro trabajadores continúan hospitalizados; dos más fueron dados de alta
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]