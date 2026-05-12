El secuestro y asesinato de un ganadero en una comunidad del sur de Veracruz, provocó la movilización de la llamada Policía Comunitaria (autodefensas) y la aparición sin vida de tres presuntos responsables del crimen.

Fue el fin de semana cuando se reportó el plagio del ganadero Diego “N”, lo que generó que sujetos armados, presuntamente Policía Comunitaria o Autodefensas, realizaran un “operativo” especial en la comunidad de Capoacan.

De acuerdo con versiones de vecinos, los comunitarios ubicaron los restos del ganadero secuestrado, los cuales fueron abandonados a la altura del puente II. Antonio Dovali de dicho municipio.

Además, cuatro presuntos responsables fueron detenidos y entregados a autoridades ministeriales.

Sin embargo los cuerpos de tres sujetos más, a quienes la comunidad señala de haber participado en los hechos, aparecieron en la misma zona.

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Las personas asesinadas fueron identificadas como Víctor de Jesús “N”, así como los apodados como “El Búho” y “El Come Chapo”.

Las personas armadas efectuaron diversos “operativos” hasta la mañana del lunes en comunidades del sur para supuestamente tratar de ubicar a los responsables del hecho de violencia.

Hasta ahora las autoridades no han emitido información oficial.

Durante el primer trimestre del año, fueron asesinadas 230 personas en Veracruz, según el reporte diario de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal.

En el primer mes fueron 83 los homicidios registrados en diversas regiones del estado; y para febrero la cifra alcanzó los 68 asesinatos; mientras que en el mes de marzo sumaron 79 crímenes; es decir en promedio se registraron más de dos homicidios al día.

afcl/LL