En el primer cuatrimestre del 2026, los homicidios dolosos en Guerrero bajaron un 33.3%, por las acciones coordinadas que realizan los elementos de las fuerzas armadas y policías estatales, se informó en la conferencia mañanera del pueblo.

Además se aseguró que el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) han propiciado un mayor número de detenciones, así como el decomiso de armas de fuego y drogas.

En la conferencia celebrada en Palacio Nacional este martes, se realizó el comparativo de enero a abril de 2025 contra el mismo periodo de 2026 y resultó que Guerrero registró una disminución del 33.3 por ciento en homicidios dolosos, ubicándose en el lugar 13 a nivel nacional en reducción de este delito.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mencionó que en el comportamiento mensual, Guerrero se posicionó en enero en el séptimo lugar nacional con 91 homicidios, equivalentes al 5.8 por ciento del total nacional.

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En febrero descendió al lugar 13 con 52 casos, representando el 3.8 por ciento; en marzo ocupó el quinto lugar con 101 homicidios, equivalente al 6.3 por ciento; mientras que en abril se colocó en el octavo sitio con 84 casos, correspondientes al 5.3 por ciento del total nacional.

Asimismo en la comparación de enero de 2025 con enero de 2026, el estado suriano registró una disminución del 25.4 por ciento, pues se ubicó en el lugar 19 nacional; mientras que en el acumulado de enero-febrero de ambos años, la reducción fue del 33.2 por ciento.

También en la conferencia habló Omar García Harfuch, quien aseguró que Guerrero se encuentra entre los estados con mayores resultados en el combate al crimen y en desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

Destacó la detención de Audias “N”, quién mantenía presencia criminal en Guerrero. Audias “N” era responsable de coordinar actividades de extorsión, así como cometer homicidios, producción y trasiego de droga, supervisar laboratorios clandestinos de metanfetamina y mantener presencia criminal en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.

Dijo que Guerrero forma parte de los estados donde se han desarticulado y desmantelado 2,337 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas, asegurando más de tres millones de litros (3,429,473 L) y 856,376 kg de sustancias químicas.