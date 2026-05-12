Durante la celebración de Freedom 250, realizada por primera vez de manera oficial en Quintana Roo como parte de la conmemoración por el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el cónsul general de ese país para la Península de Yucatán, Justen A. Thomas, reconoció el trabajo de la gobernadora Mara Lezama Espinosa en materia de seguridad, combate a la corrupción y lucha contra la trata de personas.

En el evento, efectuado en Cancún, el diplomático estadounidense agradeció también las acciones implementadas para proteger a los millones de turistas estadounidenses que visitan anualmente el estado.

“Estoy sumamente agradecido por su constante presencia y participación en la Mesa Ciudadana de Seguridad de Quintana Roo, por los cientos de detenciones en el último año de integrantes de los cárteles, por los esfuerzos redoblados para combatir la trata de personas, y por la protección que brindan a los millones de compatriotas que visitan Quintana Roo”, expresó Thomas.

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A la ceremonia asistieron representantes gubernamentales, empresarios, integrantes de la sociedad civil y patrocinadores, así como el director general de la Fundación México SOS, Orlando Camacho Nacenta.

El cónsul destacó además la relación entre Quintana Roo y la comunidad estadounidense, al señalar que miles de ciudadanos de ese país han hecho de la entidad su hogar, integrándose a la vida económica y social de la región.

Freedom 250 forma parte de una serie de encuentros diplomáticos, empresariales y de cooperación regional impulsados por la Embajada y consulados de Estados Unidos en México, con el objetivo de fortalecer acciones conjuntas en turismo, desarrollo económico, innovación, intercambio cultural y colaboración institucional.

Durante su intervención, la gobernadora Mara Lezama afirmó que la realización de este evento en Quintana Roo representa una muestra de confianza y cercanía entre ambas naciones.

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“La relación entre Quintana Roo y los Estados Unidos es profunda, es viva y es cotidiana. Se expresa en nuestros cielos con la conectividad que une a nuestras ciudades, se expresa en nuestra economía, con inversiones, con cadenas de valor y cooperación empresarial, se expresa en nuestras comunidades en donde miles de familias comparten vínculos de amistad, de trabajo, de cultura y de afecto”, señaló.

En el acto también estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Heyden Cebada Rivas; el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Renán Sánchez Tajonar; el senador Eugenio Segura; la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, así como las presidentas municipales de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde; de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu, y el alcalde de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez.

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