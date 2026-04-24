La sindicatura de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA) informó que determinó el próximo 27 de abril como la fecha límite para que las partes interesadas presenten manifestaciones sobre la propuesta de enajenación.

Esa fecha se da en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles emitido los días 21 y 22 de abril, correspondientes a los expedientes 19/2023 (AHMSA) y 77/2022 (MINOSA).

El plazo para desahogar la vista sobre la propuesta de enajenación presentada por el síndico vencerá en esa fecha y se toma como referencia la última fecha de notificación personal que corresponde al Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA.

En un comunicado, AHMSA, actualmente en quiebra, informó que una vez concluido este plazo, la autoridad judicial estará en posibilidad de emitir la resolución correspondiente respecto de la propuesta de enajenación presentada por el síndico.

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Hace unos días, extrabajadores de la empresa siderúrgica que mantienen un plantón, expusieron el presunto saqueo que existe en la empresa y pidieron establecer una nueva fecha después del plazo que había determinado el juzgado.

La quiebra de Altos Hornos de México ha impactado a la región Centro de Coahuila, principalmente al municipio de Monclova, pues más de 14 mil trabajadores se quedaron sin empleo y no han recibido ninguna liquidación, muchos de ellos después de trabajar por años en la acerera.

Fue el 31 de marzo, después de que en febrero se declarara desierta la subasta, que se confirmó la entrega de una nueva propuesta de venta ante las autoridades federales, bajo el esquema de unidad productiva. El propósito es preservar el mayor valor posible de los activos en beneficio de los trabajadores.

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afcl