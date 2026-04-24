Culiacán. - A 30 días de que Isidro Beltrán quedará atrapado bajo tierra en la mina Santa Fe, del municipio del Rosario, los brigadistas civiles y militares mantienen en forma intensa trabajos de eliminación de obstáculos y fortalecimiento de túneles en un intento por localizarlo y rescatarlo.

Brigadas de especialistas que trabajan por turnos las 24 horas del día desde que se conoció el pasado 25 de marzo que el rompimiento de una de las presas de jales inundó con agua y lodo la mina y aisló bajo tierra a cuatro mineros, continúan con sus labores, con la esperanza de localizarlo con vida.

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Elementos del ejército, la Comisión Federal de Electricidad, de Protección Civil Nacional y grupos de particulares y mineros se han sumado a los esfuerzos por rescatar al último de los cuatro mineros que quedaron atrapados a causa del accidente.

Los elementos del Batallón de Atención de Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional realizan tareas de inspecciones de las áreas donde se retiran obstáculos, a fin de garantizar la seguridad de los cuerpos de rescatistas que se introducen en busca del minero atrapado.

Brigadas de especialistas continúan con las labores de eliminación de obstáculos y fortalecimiento de túneles. Foto: Especial

En el transcurso de esta semana, el vehículo que utiliza Isidro Beltrán para desplazarse entre los túneles ya fue localizado, por lo que se trabaja en la apertura de otras galerías, para ello se elimina el lodo y el agua a fin de poder localizarlo.

Según los registros del accidente en esta mina, del municipio de El Rosario, el miércoles 25 de marzo pasado el rompimiento de una de las presas de jales sorprendió a 25 mineros con una inundación con agua y lodo los túneles, sólo cuatro de ellos no lograron salir a tiempo y quedaron atrapados.

Ante este incidente, el Gobierno federal, a través del ejército y Protección Civil, puso en práctica un intenso operativo de búsqueda de los trabajadores de la mina Santa Fe, atrapados bajo tierra, a cuyas tareas se sumaron brigadas de bomberos de varios estados y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los trabajos conjuntos, desarrollados durante un mes, permitieron el rescate de los tres primeros mineros, de los cuatro atrapados, uno de ellos fue localizado muerto.

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afcl