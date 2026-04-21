Culiacán. - En la sindicatura de Costa Rica, en el extremo sur de la capital del estado, en sectores distintos fueron localizados los cuerpos de tres personas del sexo masculino atados de manos, uno de ellos con una bolsa de plástico en la cabeza, identificado como Jorge Luis “N”, de 38 años.

Las autoridades fueron alertadas que, a un costado de la carretera Culiacán/El dorado, frente al poblado de Villa Arredondo, se encontraba el cuerpo de una persona abandonado, con la cabeza cubierta con una bolsa de plástico.

Al acudir al lugar, elementos de la policía y del Ejército comprobaron que se trataba de una víctima, la cual fue identificada como Jorge Luis “N”, de 38 años, vecino del municipio de Eldorado, el cual presentaba impactos de bala y huellas de golpes.

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En un segundo hecho de violencia, a un costado de la carretera conocida como “La Veinte”, en la sindicatura de Costa Rica, fueron hallados los cuerpos de dos personas del sexo masculino en proceso de descomposición, los cuales estaban envueltos en plásticos.

Las autoridades judiciales que se presentaron en el lugar de los hechos, en resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, no encontraron entre las pertenencias de las víctimas identificaciones, por lo que el personal forense inició los trabajos para conocer sus identidades.

Según los datos que se conocen, los cuerpos fueron encontrados junto a una malla ciclónica que delimita el campo de invernadero agrícola, muy cerca de la carretera, conocida como “La Veinte”.

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