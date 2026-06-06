Nación | 06-06-26 | 20:10 | Actualizada | 06-06-26 | 20:10 |

Derivado de una operativo interinstitucional, se aseguraron 10 pipas y se detectó la extracción ilegal de desde infraestructura hidráulica y un pozo sin concesión, en la colonia Santa María, localizada en el municipio de San Pablo Xochimehuacan, .

A través de un comunicado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que agentes del Ministerio Público y elementos de la policía estatal, Guardia Nacional (GN) y del Ejército mexicano constataron la existencia de un pozo con bomba sumergible y cuatro andenes para carga de pipas.

Se confirmó que dicha perforación no contaba con título de concesión vigente para la extracción y aprovechamiento de este líquido. En el lugar fueron arrestadas cuatro personas, quienes llenaban sus vehículos con agua.

Aseguramiento de infraestructura hidráulica y pipas de agua en Puebla. Foto: X @conagua_mx
Aseguramiento de infraestructura hidráulica y pipas de agua en Puebla. Foto: X @conagua_mx

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Además, se identificó una conexión al sistema operador a dicha entidad, al cual se le aplicó una medición de presión. Arrojó una recuperación de, al menos, 40 litros por segundo, equivalentes a casi 3 millones 500 mil litros al día, con la intención de abastecer a 35 mil habitantes poblanos diariamente.

La Conagua dijo que la determinación de responsabilidades y, en su caso, la aplicación de sanciones, serán hechas por las autoridades correspondientes.

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dft

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