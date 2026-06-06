[Publicidad]
Derivado de una operativo interinstitucional, se aseguraron 10 pipas y se detectó la extracción ilegal de agua desde infraestructura hidráulica y un pozo sin concesión, en la colonia Santa María, localizada en el municipio de San Pablo Xochimehuacan, Puebla.
A través de un comunicado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que agentes del Ministerio Público y elementos de la policía estatal, Guardia Nacional (GN) y del Ejército mexicano constataron la existencia de un pozo con bomba sumergible y cuatro andenes para carga de pipas.
Se confirmó que dicha perforación no contaba con título de concesión vigente para la extracción y aprovechamiento de este líquido. En el lugar fueron arrestadas cuatro personas, quienes llenaban sus vehículos con agua.
Lee también Profepa atiende a 6 animales lesionados y fuera de su hábitat en BCS; polluelos de águila, un búho y una serpiente, entre las especies
Además, se identificó una conexión al sistema operador a dicha entidad, al cual se le aplicó una medición de presión. Arrojó una recuperación de, al menos, 40 litros por segundo, equivalentes a casi 3 millones 500 mil litros al día, con la intención de abastecer a 35 mil habitantes poblanos diariamente.
La Conagua dijo que la determinación de responsabilidades y, en su caso, la aplicación de sanciones, serán hechas por las autoridades correspondientes.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft
[Publicidad]
Más información
Estados
Volcadura de camioneta y autobús de turismo en carretera de Hidalgo deja cuatro personas sin vida; hay 10 lesionados
Mundo
Caen dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha; decomisan arsenal en Guatemala
Mundo
Abren juicio oral a Roberto Sánchez en Perú; acusación se da en plena segunda vuelta electoral contra Keiko Fujimori
Nación
Rosa Icela pide terminar protesta de la CNTE y evitar afectaciones; reitera oferta sobre Usicamm y aseguradora pública